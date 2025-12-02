Как отопить дом и не выбросить деньги на ветер – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Эксперты советуют внимательно подходить к выбору топлива, чтобы не тратить деньги зря.

Какие дрова не стоит покупать?

Сырые или недостаточно высушенные дрова. Влажность более 20% существенно снижает теплоотдачу. Печи дольше разогреваются, а дымоход засоряется сажей и смолой. Хвойные дрова низкого качества. Хвоя содержит много смолы, которая образует копоть и нагар. Это повышает риск возгорания дымохода и загрязняет воздух в комнате. Дрова из плодовых деревьев, давно лежали на открытом воздухе. Они часто высыхают неравномерно, горят слишком быстро и дают мало тепла. Переработанная древесина (доски, обрезки, фанера, ДСП). Такие материалы могут содержать лаки, клеи и краски, которые вредят дымоходу и выделяют токсичный дым.



На что обращать внимание?

Эксперты Wnep советуют обращать внимание на:

Влажность дров – идеально 15–20 %.

Порода древесины – твердые породы (дуб, граб, береза) горят дольше и дают больше тепла.

Размер и форма – правильно нарезанные бревна легче разжигать и равномерно прогревают печь.

Хранение – дрова следует держать в сухом, вентилируемом месте, подальше от земли и снега.

Покупать дрова только у проверенных поставщиков с сертифицированным качественным топливом. Перед разжиганием проверять бревна на сухость. Регулярно чистить дымоход и печь от сажи и нагара, чтобы избежать пожара и потери тепла. Если придерживаться этих правил, можно не только сэкономить деньги, но и эффективно отапливать дом, не подвергая семью риску дымового отравления или пожара.

