Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Смотрите также Часть украинцев получит скидку на свет: кто может платить вдвое меньше

Как сократить расходы на электроэнергию?

Регулируйте термостат во время отсутствия дома

Снижение температуры на 7 – 10 градусов в течение нескольких часов может значительно сэкономить энергию – по оценкам, это может дать экономию до 10% годовых расходов. Однако слишком резкие колебания температуры могут быть вредными для системы отопления и сантехники, поэтому лучше использовать программируемые или "умные" термостаты, автоматически корректирующие нагрев по графику.

Воспользуйтесь естественным теплом солнца.

Эксперты советуют открывать шторы днем, чтобы лучи подогревали комнату, и закрывать их на ночь для сохранения тепла.



Неочевидные решения, которые помогут сократить расходы на отопление / Фото Africa Images

Устраните сквозняки

Герметизация окон и дверей также помогает – это может снизить теплопотери до 10%. Эксперты также советуют снизить температуру водонагревателя до примерно 49 градусов, чтобы сэкономить электроэнергию и одновременно сохранить комфорт.

Что еще можно сделать?

Как пишет Southern Living, поворот потолочного вентилятора в обратную сторону: это направляет теплый воздух из под потолка вниз, что особенно полезно в помещениях с высокими потолками. Утепленные шторы: помогают держать тепло, особенно на окнах с плохой изоляцией. Одежда слоями: если одеваться теплее дома, можно уменьшить отопление на 2 – 3 градусов и сэкономить до 5% потребления энергии – без потери комфорта.

Заметим, что украинская энергетическая система восстанавливается после российских атак, и ожидается положительная динамика на этой неделе. Украина может импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии, но цены в Европе значительно выросли, достигая до 270 евро за мегаватт час.