Є кілька способів, як утеплити оселю, коли немає центрального опалення, передає 24 Канал із посиланням на Apartment Therapy, Better Homes and gardens та City.

Як обігріти дім без опалення?

Змініть напрямок обертання стельового вентилятора

Влітку вентилятор обертається проти годинникової стрілки, щоб охолоджувати. Взимку встановіть обертання за годинниковою стрілкою, щоб тепле повітря опускалося вниз.

Тримайте внутрішні двері відкритими

Це допомагає циркуляції тепла по всьому дому. Якщо кімнати не підключені до центрального опалення, їх можна закривати, але там, де є вентиляція, двері краще тримати відкритими.

Випікайте щось у духовці

Під час випікання духовка обігріє кухню. Після приготування можна трохи залишити дверцята духовки відкритими, щоб тепло поширилося по кімнаті.

Усуньте протяги біля розеток

Тепле повітря може втрачатися через щілини навколо розеток. Вставте ізоляційні прокладки під кришки.

Ущільніть вікна та двері

Більшість тепла втрачається через погано ущільнені вікна та двері. Просте рішення – самоклеючі гумові або пінні ущільнювачі по краях рам і дверей. Для дверей також добре працюють щіткові ущільнювачі, які перешкоджають проникненню холодного повітря.

Ущільніть вікна / Фото Ashley Poskin

Ізоляція світлом і текстилем

Штори, жалюзі та килими не лише прикрашають, а й зберігають тепло. Товсті термо-штори й килими на підлозі особливо ефективні для утеплення кімнати. Близько 15% тепла втрачається через підлоги без ізоляції.

Одяг

Теплий светр, вовняні шкарпетки та плед допомагають зберігати тепло тіла.

Свічки та інші мікроджерела тепла

Свічки не обігріють увесь будинок, але можуть створити локальне тепло та затишну атмосферу. Бажано обирати свічки з натурального воску.

Розумний розподіл тепла

Закривайте двері до неопалюваних приміщень – коридорів, комор або сходових клітин. Це зберігає тепло в основних кімнатах. Можна додатково утеплити двері декоративними шторами або текстильними панелями.

Чи варто перейти на пічне опалення?

Пічне опалення знову набирає популярності серед власників будинків і навіть квартир. Воно дає змогу не залежати від центрального тепла у разі перебоїв. Львівський майстер-пічник Юрій Мартиняк радить спочатку продумати димохід – він має бути розташований у центрі кімнат, щоб тепло розподілялося рівномірно. Піч потребує міцного фундаменту, а приміщення має бути без протягів. Варто також обрати місце, де піч прогріватиме кімнату рівномірно, і подбати, щоб вона гармонійно вписувалася в інтер'єр.