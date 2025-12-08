Прикрашена золотими іграшками, ялинка Меган має простий, але дуже елегантний вигляд, передає 24 Канал із посиланням на House homes and gardens.
Чим особлива ялинка Меган Маркл?
У новому святковому спецвипуску Меган Маркл With Love, Meghan: Holiday Celebration можна почерпнути багато атмосферних різдвяних ідей.
Найбільше привертає увагу саме ялинка. Вона є водночас стильною і дуже домашньою: кілька золотих прикрас створюють простий, але ефектний образ, який видно навіть з іншого боку кімнати.
Меган починає оформлення ялинки з нехитрого, але дієвого прийому: вона розвішує гірлянди від задньої частини дерева до передньої, щоб світло було видно на кожній гілці.
Вона каже, що головний секрет красивої ялинки – це підсвічені кінчики гілок, бо тоді світло рівномірно наповнює всю кімнату. На другому місці за важливістю – прикраси.
Меган обирає легкі, витончені іграшки в теплих золотих тонах.
Палітра мінімалістична, але розкішна на вигляд. Металеві акценти завжди добре працюють у різдвяному оформленні. Золото красиво відбиває світло й підсилює теплу атмосферу.
На ялинці Меган золоті прикраси чудово контрастують із темно-зеленими гілками. Як наслідок виходить дуже збалансований образ: святковий і затишний і водночас елегантний.
Ялинка Меган – це приклад того, як простота, тепло та трішки "золотої магії" роблять новорічний декор справді особливим.
Меган Маркл прикрашає ялинку до Різдва / Фото Netflix
Якими ще новорічними порадами поділилася Меган?
Як пише Elle decor, у новому випуску свого шоу Меган Маркл поділилася простими святковими лайфхаками, які легко повторити вдома.
- Освітлення ялинки. Розвішуйте гірлянди всередині ялинки, а не тільки зовні. Так світло виходить із глибини і робить дерево більш яскравим та об'ємним. Іграшки також ставте туди, де вони найкраще ловитимуть світло.
- Овочева тарілка-вінок. Для гостей Меган робить святкову тарілку у формі вінка: бере зелені овочі різної текстури і додає кольорові елементи – редиску, гранат чи помідори, вони були схожі на іграши.
- Як загортати подарунки. Меган радить не боятися "незручних" подарунків. Пляшку можна загорнути у тканину в стилі фуросікі – просто використайте недорогий шарф. М'яку іграшку загорніть як різдвяну хлопавку: у паперову трубку, зав'язавши краї. Вона також радить експериментувати зі складками паперу, щоб упаковка мала особливий вигляд.
- Воскова печатка. Щоб зробити подарунок стильним, Меган використовує воскові печатки.
- Увага до гостей. Меган наголошує: головне – щоб гостям було приємно і спокійно. Спробуйте зробити щось особисте: приготувати їхній улюблений десерт або додати маленьку записку у різдвяну хлопавку.
Де не можна ставити новорічну ялинку вдома?
Від того, де ялинку поставили вдома, залежить як довго вона радуватиме око.
Новорічне дерево не можна ставити:
- у коридорах, де її можуть випадково зачепити люди, діти або тварини;
- біля батарей або камінів – жива швидко висохне і обсиплеться, а штучна може знебарвитися або загорітися;
- у вологих місцях – на дереві може з'явитися цвіль.