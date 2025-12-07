24 Канал з посиланням на Inkl зібрав прості та ефективні лайфхаки, які допоможуть швидко впоратися з клубком гірлянди і підготувати її до прикрашання дому.
Які лайфхаки допоможуть розплутати гірлянду?
- Починайте з виделки/штекера
Якщо ви просто тягнете за середину – ситуація тільки ускладниться. Найпростіше – взяти гірлянду за вилку/штекер і звідти поступово розплутувати. Це дає контроль і зменшує ймовірність ще більших вузлів. i
- Розстеліть гірлянду на рівній поверхні
Стіл, підлога або великий стіл – підходять. Розправте гірлянду, огляньте усі вигини й вузли. Це допоможе чіткіше побачити, де саме трапилося заплутування.
- Обережно "розгойдуйте" і поступово розплутуйте
Не тягніть силою – це може пошкодити дроти або лампочки. Замість цього – м'яко струсіть, розгойдуйте, або використовуйте олівець/тонкий предмет, щоб обережно послабити вузол, якщо руки не проходять.
Які лайфхаки допоможуть розплутати гірлянду / Фото Пінтерест
Як зберегти гірлянду до наступного року?
Як пише Tom's Guide, варто подбати про гірлянду після використання, аби зберегти її до наступного року.
- Замість просто зібрати гірлянду у коробку – намотуйте її на шматок картону або котушку.
- Фіксуйте кінці (штекер, початок стрічки), щоб дріт не розмотувався.
- Зберігайте у сухому прохолодному місці, де дріт не перегинатиметься і не тиснутиметься.
- Перед зберіганням – перевірте, чи всі лампочки працюють, чи немає пошкоджень.
Скільки світла споживає новорічна гірлянда?
Раніше ми писали, що сучасні LED-гірлянди споживають значно менше електроенергії, приблизно 0,0045 кВт·год на годину, що коштує близько 15 гривень на місяць при роботі цілодобово. А от старі гірлянди на лампах розжарювання споживають близько 0,039 кВт·год на годину, що може додати до рахунку близько 600 гривень на місяць при використанні 3 – 5 наборів.