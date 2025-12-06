Середній електричний тариф в Україні сьогодні становить 4,32 гривень за кВт·год, і якщо перерахувати споживання різних типів гірлянд, різниця виявляється суттєвою, передає 24 Канал із посиланням на Powerley.

Скільки електроенергії споживає гірлянда?

Звичайна LED-гірлянда споживає приблизно 0,0045 кВт·год на годину. Якщо вона працює цілодобово весь місяць, це дає близько 3,3 кВт·год, або приблизно 15 гривень на місяць.

Якщо ж вмикати її лише ввечері – близько шести годин на добу – витрати зменшуються до кількох гривень на місяць.

Натомість стара гірлянда на лампах розжарювання споживає близько 0,039 кВт·год на годину, що за роботу 24/7 дає майже 28,5 кВт·год на місяць. Це вже понад 120 гривень за одну гірлянду, а для повноцінної ялинки зазвичай потрібно щонайменше 3 – 5 таких наборів, що може додати до рахунку близько 600 гривень на місяць.

Кращі використовувати сучасні LED-гірлянди, ніж гірлянди на лампах / Фото Pexels

Ще більше зекономити допомагає автоматизація – звичайний таймер або "розумна" розетка, яка вимикає гірлянди, коли вас немає вдома або під час сну. Це знижує витрати ще на 60 – 80%.

Отже, LED-гірлянди є не лише економними, а й безпечними та довговічними, тоді як старі гірлянди справді можуть обійтися у значну суму.

Ухвалюючи рішення про те, чи вимикати гірлянду на ніч чи ні, враховуйте не лише економію енергії, а й те, що нічна "перерва" продовжує термін служби гірлянди, зазначає The Sun.

Крім того, є ризик пожежі – особливо зі старими гірляндами на лампах розжарювання. Залишати їх увімкненими, коли ви спите, небажано.

Чому всі переходять на флеш-гірлянди?

Свята наближаються, і багато українців уже прикрашають оселю гірляндами. Одним із популярних варіантів стали LED-гірлянди з ефектом "флеш" – вони періодично спалахують, додаючи святковому декору динаміки та об'єму.

Щоб обрати таку гірлянду, зверніть увагу на тип лампочок: світлодіоди економні, не нагріваються і довго служать. Довжина гірлянди залежить від розміру ялинки чи приміщення – для невеликих ялинок підійдуть 5 – 10 метрів, для великих або кімнати– 20 – 50 метрів.

Багато гірлянд мають різні режими роботи: плавне мерехтіння, швидкий "флеш", змішаний ритм або статичне світло.

Для класичної ялинки краще обирати м'яке мерехтіння. Колір теж важливий: теплий білий створює затишну атмосферу, холодний білий підходить для мінімалістичного або "зимового" стилю, а кольорові гірлянди гарні для дитячих кімнат або святкового декору в ретро-стилі.