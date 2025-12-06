Средний электрический тариф в Украине сегодня составляет 4,32 гривен за кВт-ч, и если пересчитать потребление различных типов гирлянд, разница оказывается существенной, передает 24 Канал со ссылкой на Powerley.

Смотрите также Как украсить новогоднюю елку: 7 главных трендов 2026 года

Сколько электроэнергии потребляет гирлянда?

Обычная LED-гирлянда потребляет примерно 0,0045 кВт-ч в час. Если она работает круглосуточно весь месяц, это дает около 3,3 кВт-ч, или примерно 15 гривен в месяц.

Если же включать ее только вечером – около шести часов в сутки – расходы уменьшаются до нескольких гривен в месяц.

Зато старая гирлянда на лампах накаливания потребляет около 0,039 кВт-ч в час, что за работу 24/7 дает почти 28,5 кВт-ч в месяц. Это уже более 120 гривен за одну гирлянду, а для полноценной елки обычно нужно не менее 3 – 5 таких наборов, что может добавить к счету около 600 гривен в месяц.

Лучше использовать современные LED-гирлянды, чем гирлянды на лампах / Фото Pexels

Еще больше сэкономить помогает автоматизация – обычный таймер или "умная" розетка, которая выключает гирлянды, когда вас нет дома или во время сна. Это снижает расходы еще на 60 – 80%.

Итак, LED-гирлянды являются не только экономными, но и безопасными и долговечными, тогда как старые гирлянды действительно могут обойтись в значительную сумму.

Принимая решение о том, выключать гирлянду на ночь или нет, учитывайте не только экономию энергии, но и то, что ночной "перерыв" продлевает срок службы гирлянды, отмечает The Sun.

Кроме того, есть риск пожара – особенно со старыми гирляндами на лампах накаливания. Оставлять их включенными, когда вы спите, нежелательно.

Почему все переходят на флеш-гирлянды?

Праздники приближаются, и многие украинцы уже украшают дом гирляндами. Одним из популярных вариантов стали LED-гирлянды с эффектом "флеш" – они периодически вспыхивают, добавляя праздничному декору динамики и объема.

Чтобы выбрать такую гирлянду, обратите внимание на тип лампочек: светодиоды экономные, не нагреваются и долго служат. Длина гирлянды зависит от размера елки или помещения – для небольших елок подойдут 5 – 10 метров, для больших или комнаты– 20 – 50 метров.

Многие гирлянды имеют разные режимы работы: плавное мерцание, быстрый "флеш", смешанный ритм или статический свет.

Для классической елки лучше выбирать мягкое мерцание. Цвет тоже важен: теплый белый создает уютную атмосферу, холодный белый подходит для минималистичного или "зимнего" стиля, а цветные гирлянды хороши для детских комнат или праздничного декора в ретро-стиле.