Какие лайфхаки помогут распутать гирлянду?

Начинайте с вилки/штекера

Если вы просто тянете за середину – ситуация только усложнится. Проще всего – взять гирлянду за вилку/штекер и оттуда постепенно распутывать. Это дает контроль и уменьшает вероятность еще больших узлов. i

Расстелите гирлянду на ровной поверхности

Стол, пол или большой стол – подходят. Расправьте гирлянду, осмотрите все изгибы и узлы. Это поможет четче увидеть, где именно случилось запутывание.

Осторожно "раскачивайте" и постепенно распутывайте

Не тяните силой – это может повредить провода или лампочки. Вместо этого – мягко встряхните, раскачивайте, или используйте карандаш/тонкий предмет, чтобы осторожно ослабить узел, если руки не проходят.



Как сохранить гирлянду до следующего года?

Как пишет Tom's Guide, стоит позаботиться о гирлянде после использования, чтобы сохранить ее до следующего года.

Вместо того, чтобы просто собрать гирлянду в коробку – наматывайте ее на кусок картона или катушку. Фиксируйте концы (штекер, начало ленты), чтобы провод не разматывался. Храните в сухом прохладном месте, где провод не будет перегибаться и не будет давиться. Перед хранением – проверьте, все ли лампочки работают, нет ли повреждений.

Сколько света потребляет новогодняя гирлянда?

Ранее мы писали, что современные LED-гирлянды потребляют значительно меньше электроэнергии, примерно 0,0045 кВт-ч в час, что стоит около 15 гривен в месяц при работе круглосуточно. А вот старые гирлянды на лампах накаливания потребляют около 0,039 кВт-ч в час, что может добавить к счету около 600 гривен в месяц при использовании 3 – 5 наборов.