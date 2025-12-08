Украшенная золотыми игрушками, елка Меган имеет простой, но очень элегантный вид, передает 24 Канал со ссылкой на House homes and gardens.
Чем особенна елка Меган Маркл?
В новом праздничном спецвыпуске Меган Маркл With Love, Meghan: Holiday Celebration можно почерпнуть много атмосферных рождественских идей.
Больше всего привлекает внимание именно елка. Она одновременно стильная и очень домашняя: несколько золотых украшений создают простой, но эффектный образ, который видно даже с другой стороны комнаты.
Меган начинает оформление елки с нехитрого, но действенного приема: она развешивает гирлянды от задней части дерева к передней, чтобы свет был виден на каждой ветке.
Она говорит, что главный секрет красивой елки – это подсвеченные кончики веток, потому что тогда свет равномерно наполняет всю комнату. На втором месте по важности – украшения.
Меган выбирает легкие, изящные игрушки в теплых золотых тонах.
Палитра минималистичная, но роскошная на вид. Металлические акценты всегда хорошо работают в рождественском оформлении. Золото красиво отражает свет и усиливает теплую атмосферу.
На елке Меган золотые украшения прекрасно контрастируют с темно-зелеными ветвями. В результате получается очень сбалансированный образ: праздничный и уютный и одновременно элегантный.
Елка Меган – это пример того, как простота, тепло и немного "золотой магии" делают новогодний декор действительно особенным.
Меган Маркл украшает елку к Рождеству / Фото Netflix
Какими еще новогодними советами поделилась Меган?
Как пишет Elle decor, в новом выпуске своего шоу Меган Маркл поделилась простыми праздничными лайфхаками, которые легко повторить дома.
- Освещение елки. Развешивайте гирлянды внутри елки, а не только снаружи. Так свет исходит из глубины и делает дерево более ярким и объемным. Игрушки также ставьте туда, где они лучше ловить свет.
- Овощная тарелка-венок. Для гостей Меган делает праздничную тарелку в форме венка: берет зеленые овощи различной текстуры и добавляет цветные элементы – редиску, гранат или помидоры, они были похожи на игрушку.
- Как заворачивать подарки. Меган советует не бояться "неудобных" подарков. Бутылку можно завернуть в ткань в стиле фуросики – просто используйте недорогой шарф. Мягкую игрушку заверните как рождественскую хлопушку: в бумажную трубку, завязав края. Она также советует экспериментировать со складками бумаги, чтобы упаковка имела особый вид.
- Восковая печать. Чтобы сделать подарок стильным, Меган использует восковые печати.
- Внимание к гостям. Меган отмечает: главное – чтобы гостям было приятно и спокойно. Попробуйте сделать что-то личное: приготовить их любимый десерт или добавить маленькую записку в рождественскую хлопушку.
Где нельзя ставить новогоднюю елку дома?
От того, где елку поставили дома, зависит как долго она будет радовать глаз.
Новогоднее дерево нельзя ставить:
- в коридорах, где ее могут случайно задеть люди, дети или животные;
- возле батарей или каминов – живая быстро высохнет и осыплется, а искусственная может обесцветиться или загореться;
- во влажных местах – на дереве может появиться плесень.