Украшенная золотыми игрушками, елка Меган имеет простой, но очень элегантный вид, передает 24 Канал со ссылкой на House homes and gardens.

Смотрите также Очень просто: полезные лайфхаки, которые помогут распутать гирлянду без нервов

Чем особенна елка Меган Маркл?

В новом праздничном спецвыпуске Меган Маркл With Love, Meghan: Holiday Celebration можно почерпнуть много атмосферных рождественских идей.

Больше всего привлекает внимание именно елка. Она одновременно стильная и очень домашняя: несколько золотых украшений создают простой, но эффектный образ, который видно даже с другой стороны комнаты.

Меган начинает оформление елки с нехитрого, но действенного приема: она развешивает гирлянды от задней части дерева к передней, чтобы свет был виден на каждой ветке.

Она говорит, что главный секрет красивой елки – это подсвеченные кончики веток, потому что тогда свет равномерно наполняет всю комнату. На втором месте по важности – украшения.

Меган выбирает легкие, изящные игрушки в теплых золотых тонах.

Палитра минималистичная, но роскошная на вид. Металлические акценты всегда хорошо работают в рождественском оформлении. Золото красиво отражает свет и усиливает теплую атмосферу.

На елке Меган золотые украшения прекрасно контрастируют с темно-зелеными ветвями. В результате получается очень сбалансированный образ: праздничный и уютный и одновременно элегантный.

Елка Меган – это пример того, как простота, тепло и немного "золотой магии" делают новогодний декор действительно особенным.

Меган Маркл украшает елку к Рождеству / Фото Netflix

Какими еще новогодними советами поделилась Меган?

Как пишет Elle decor, в новом выпуске своего шоу Меган Маркл поделилась простыми праздничными лайфхаками, которые легко повторить дома.

Освещение елки . Развешивайте гирлянды внутри елки, а не только снаружи. Так свет исходит из глубины и делает дерево более ярким и объемным. Игрушки также ставьте туда, где они лучше ловить свет.

. Развешивайте гирлянды внутри елки, а не только снаружи. Так свет исходит из глубины и делает дерево более ярким и объемным. Игрушки также ставьте туда, где они лучше ловить свет. Овощная тарелка-венок . Для гостей Меган делает праздничную тарелку в форме венка: берет зеленые овощи различной текстуры и добавляет цветные элементы – редиску, гранат или помидоры, они были похожи на игрушку.

. Для гостей Меган делает праздничную тарелку в форме венка: берет зеленые овощи различной текстуры и добавляет цветные элементы – редиску, гранат или помидоры, они были похожи на игрушку. Как заворачивать подарки . Меган советует не бояться "неудобных" подарков. Бутылку можно завернуть в ткань в стиле фуросики – просто используйте недорогой шарф. Мягкую игрушку заверните как рождественскую хлопушку: в бумажную трубку, завязав края. Она также советует экспериментировать со складками бумаги, чтобы упаковка имела особый вид.

. Меган советует не бояться "неудобных" подарков. Бутылку можно завернуть в ткань в стиле фуросики – просто используйте недорогой шарф. Мягкую игрушку заверните как рождественскую хлопушку: в бумажную трубку, завязав края. Она также советует экспериментировать со складками бумаги, чтобы упаковка имела особый вид. Восковая печать . Чтобы сделать подарок стильным, Меган использует восковые печати.

. Чтобы сделать подарок стильным, Меган использует восковые печати. Внимание к гостям. Меган отмечает: главное – чтобы гостям было приятно и спокойно. Попробуйте сделать что-то личное: приготовить их любимый десерт или добавить маленькую записку в рождественскую хлопушку.

Где нельзя ставить новогоднюю елку дома?

От того, где елку поставили дома, зависит как долго она будет радовать глаз.

Новогоднее дерево нельзя ставить: