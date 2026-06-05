Раньше плинтус четко отделял стену от пола, но именно этот контраст часто "съедает" пространство, особенно в небольших комнатах. Из-за этого помещение может казаться более низким и более перегруженным. Об этом пишет Gazeta.Pl.
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Чем заменить обычные плинтусы в 2026 году?
Зато скрытый вариант работает иначе: стыка почти не видно, поэтому стена будто "вырастает" прямо из пола. Благодаря этому комната кажется более просторной, легкой и современной.
Есть и практический плюс – мебель можно ставить вплотную к стенам, а уборка становится проще, потому что нет выступов, где скапливается пыль.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Такое решение чаще всего монтируют еще во время ремонта: специальный профиль устанавливают в стену до укладки напольного покрытия. Это требует более точного планирования, но результат имеет целостный и аккуратный вид.
Хотя скрытые плинтусы стоят дороже обычных, они все чаще появляются не только в дизайнерских интерьерах, но и в обычных квартирах – благодаря более современному и "чистому" виду пространства.
Лучшее решение со скрытыми плинтусами сочетается с минималистичным дизайном, светлыми цветами и натуральными материалами.
Скрытый плинтус в интерьере / Фото Shutterstock/Radovan1
Покрытие для пола, которое почти не изнашивается и не боится влаги
Бетонный пол, который раньше использовали преимущественно в гаражах и на складах, становится популярным в квартирах и домах. Люди выбирают его из-за прочности, долговечность и современный вид.
Такое покрытие не боится влаги, перепадов температур и больших нагрузок. Оно не скрипит, легко моется и помогает создать ровную поверхность без стыков, из-за чего помещение кажется просторным.
Лучше всего бетонный пол подходит для интерьеров в стиле минимализм, лофт и хай-тек.