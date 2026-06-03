Как отмечают эксперты Ofeminin, популярность бетонного пола объясняется его высокой устойчивостью к износу.

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Почему люди все чаще выбирают бетонный пол?

В отличие от ламината или паркета, такое покрытие не боится влаги не боится влаги, не деформируется из-за перепадов температуры и выдерживает значительные нагрузки. Кроме того, оно не скрипит и не требует сложного ухода.

Еще одним преимуществом является возможность создания сплошной поверхности без порогов и стыков. Благодаря этому помещение выглядит более просторным и более современным. Особенно эффектно бетонный пол выглядит в домах с открытой планировкой и интерьерами в стиле минимализм, лофт или хай-тек. Впрочем, идеальным это решение назвать нельзя.

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Как выглядит бетонный пол в интерьере / Фото Pinterest

Какие недостатки имеет бетонный пол?

Бетонная поверхность обычно холоднее на ощупь по сравнению с деревянными покрытиями. Для повышения комфорта владельцы часто устанавливают систему теплого пола или используют ковры.

Также важно строго придерживаться технологии монтажа, ведь исправление ошибок после заливки может быть сложным и затратным. Современные производители предлагают бетонные полы не только в классическом сером цвете.

На рынке доступны разнообразные оттенки, фактуры и декоративные покрытия, которые гармонично сочетаются с деревом, текстилем и современной мебелью. Благодаря сочетанию прочности, влагостойкости и минимальных требований к уходу бетонный пол постепенно превращается в серьезного конкурента традиционным покрытиям, таким как ламинат и паркет.

Ранее мы писали, что в 2026 году тренды в ремонте начали стремительно меняться. Во время, когда на первый план выходят тишина и тепло, все больше людей отказываются от холодного ламината и "громких" твердых поверхностей в пользу нового тренда – ковровой плитки.