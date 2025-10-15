Что стоит учесть, чтобы избежать этих проблем – рассказали эксперты Macular Society, передает 24 Канал.

Как правильно подобрать освещение для каждой комнаты?

Многоуровневый свет

Не ограничивайтесь единственным источником света. Сочетайте:

общее – для освещения комнаты

точечное – для работы (чтения, приготовления),

акцентный (подсветка картин, полочек).



Выбирайте многоуровневый свет / Фото Unsplash

Цветовая температура: теплый свет – для глаз лучше

Свет с температурой от 2700 K до 4000 K (тепло – белый) обеспечивает баланс между уютом и достаточной яркостью – и не раздражает глаза. Свет с температурой более ~4000 K может быть слишком "голубым" и вызвать дискомфорт.

Равномерное освещение без сильного контраста

При резком перепаде между светом и тенью глаза вынуждены приспосабливаться, что повышает нагрузку. Ambient-освещение помогает уменьшить контрасты и снять напряжение со зрения.

Регулируемость – важное преимущество

Диммеры, несколько коммутаторов (для разных групп светильников) или сценарии освещения (ночь, вечер, работа) дают контроль над яркостью и создают более комфортное пространство.

Какой свет выбрать для разных комнат?

Освещение – это не только о комфорте, но и сильный дизайнерский инструмент, который помогает визуально зонировать пространство, особенно в квартирах-студиях или комнатах с открытой планировкой. Издание Better Homes & Gardens советует:

В зоне отдыха или спальни – используйте теплый свет (2700 – 3000 K), он создает уют и спокойствие.

В зоне работы или кухни – нейтральный или более холодный свет (4000 K), он стимулирует концентрацию.

Как освещать дом в темные и пасмурные зимние дни?