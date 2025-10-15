Що варто врахувати, щоб уникнути цих проблем – розказали експерти Macular Society, передає 24 Канал.

Як правильно підібрати освітлення для кожної кімнати?

Багаторівневе світло

Не обмежуйтеся єдиним джерелом світла. Поєднуйте:

загальне – для освітлення кімнати

точкове – для роботи (читання, приготування),

акцентне (підсвічування картин, поличок).



Обирайте багаторівневе світло / Фото Unsplash

Колірна температура: тепле світло – для очей краще

Світло з температурою від 2700 K до 4000 K (тепло – білий) забезпечує баланс між затишком і достатньою яскравістю – та не дратує очі. Світло з температурою понад ~4000 K може бути занадто "блакитним" і спричинити дискомфорт.

Рівномірне освітлення без сильного контрасту

При різкому перепаді між світлом і тінню очі змушені пристосовуватися, що підвищує навантаження. Ambient-освітлення допомагає зменшити контрасти і зняти напругу зі зору.

Регульованість – важлива перевага

Димери, кілька комутаторів (для різних груп світильників) чи сценарії освітлення (ніч, вечір, робота) дають контроль над яскравістю та створюють комфортніший простір.

Яке світло обрати для різних кімнат?

Освітлення – це не лише про комфорт, а й сильний дизайнерський інструмент, який допомагає візуально зонувати простір, особливо у квартирах-студіях або кімнатах з відкритим плануванням. Видання Better Homes & Gardens радить:

У зоні відпочинку або спальні – використовуйте тепле світло (2700 – 3000 K), воно створює затишок і спокій.

У зоні роботи або кухні – нейтральне або холодніше світло (4000 K), воно стимулює концентрацію.

