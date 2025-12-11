Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Gosta.ua.

Дивіться також Ваші прилади у небезпеці: чому стабілізатор напруги має бути вдома у кожного

Зимою різкі перепади струму можуть вивести з ладу електроніку котла, а його ремонт обійдеться значно дорожче, ніж профілактичні заходи.

Який пристрій необхідно встановити?

Експерти одностайні – найважливішим засобом захисту є стабілізатор напруги. Саме він уберігає котел від:

стрибків напруги при ввімкненні та вимкненні світла;

перенапруги в мережі;

критичного падіння напруги, через яке котел може зупинитися;

коротких імпульсних ударів, що пошкоджують плату управління.

Сучасні газові котли мають високочутливу електроніку. За словами фахівців Expert.in.ua, до 70% поломок трапляється саме через проблеми з електропостачанням.



Який прилад рятує газовий котел від поломки під час блекаутів / Фото "Епіцентр"

Чим небезпечні відключення для котла?

Під час раптового зникнення електрики або її повернення в мережу утворюється різкий перепад напруги. Він може:

"спалити" плату управління;

пошкодити циркуляційний насос;

спричинити аварію в роботі котла;

заблокувати систему безпеки.

Ремонт електроніки котла може коштувати від декількох тисяч гривень, а інколи навіть половину вартості нового обладнання.

Більшість великих брендів у своїх інструкціях окремо зазначають, що котел повинен підключатися через стабілізатор напруги, інакше гарантія може бути не дійсною. Це пов'язано з тим, що нестабільні українські мережі часто виходять за межі технічних допустимих норм.

Чому стабілізатор напруги має бути вдома у кожного?

Раніше ми писали, що стабілізатор напруги захищає побутову техніку від пошкоджень, які можуть викликати коливання напруги. Зарядні станції слід розміщувати в сухих місцях, уникати перепадів температури та прямих сонячних променів.