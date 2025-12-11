Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Gosta.ua.
Зимою різкі перепади струму можуть вивести з ладу електроніку котла, а його ремонт обійдеться значно дорожче, ніж профілактичні заходи.
Який пристрій необхідно встановити?
Експерти одностайні – найважливішим засобом захисту є стабілізатор напруги. Саме він уберігає котел від:
- стрибків напруги при ввімкненні та вимкненні світла;
- перенапруги в мережі;
- критичного падіння напруги, через яке котел може зупинитися;
- коротких імпульсних ударів, що пошкоджують плату управління.
Сучасні газові котли мають високочутливу електроніку. За словами фахівців Expert.in.ua, до 70% поломок трапляється саме через проблеми з електропостачанням.
Який прилад рятує газовий котел від поломки під час блекаутів / Фото "Епіцентр"
Чим небезпечні відключення для котла?
Під час раптового зникнення електрики або її повернення в мережу утворюється різкий перепад напруги. Він може:
- "спалити" плату управління;
- пошкодити циркуляційний насос;
- спричинити аварію в роботі котла;
- заблокувати систему безпеки.
Ремонт електроніки котла може коштувати від декількох тисяч гривень, а інколи навіть половину вартості нового обладнання.
Більшість великих брендів у своїх інструкціях окремо зазначають, що котел повинен підключатися через стабілізатор напруги, інакше гарантія може бути не дійсною. Це пов'язано з тим, що нестабільні українські мережі часто виходять за межі технічних допустимих норм.
Чому стабілізатор напруги має бути вдома у кожного?
Раніше ми писали, що стабілізатор напруги захищає побутову техніку від пошкоджень, які можуть викликати коливання напруги. Зарядні станції слід розміщувати в сухих місцях, уникати перепадів температури та прямих сонячних променів.