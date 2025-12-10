Щоб убезпечити техніку і зменшити ризик ремонту, експерти радять підключати через стабілізатор напруги ті пристрої, які особливо чутливі до перепадів або мають потужні електродвигуни. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Daily Jagran.

Чому стабілізатор напруги має бути у кожному домі?

В умовах, коли ворог регулярно обстрілює нашу інфраструктуру, залишаючи міста та села без електропостачання, питання стабільного струму стає критично важливим. Навіть короткі перепади напруги можуть призвести до пошкодження побутової техніки, електроніки та систем опалення, що особливо небезпечно в зимовий період.

Холодильник/морозильна камера – компресор може зазнавати перевантажень або не запускатися при зниженій напрузі, а перепади ризикують пошкодити механізми або електронні блоки. Пральна машина (або інша техніка з двигуном/ТЕНовим нагрівачем) – двигун, нагрівальна спіраль або електронне керування підвищено чутливі до нестабільності електроживлення. Телевізор, смарт-техніка, комп'ютери та інша електроніка – блоки живлення, мікросхеми та сучасні плати дуже "не дружать" зі стрибками чи просіданнями напруги. Кондиціонери, теплові насоси, більші вентиляційні або компресорні системи – через те, що вони мають потужні мотори або компресори, їм потрібне стабільне живлення.



Стабілізатор напруги / Фото business.com.tm

Що дає стабілізатор?

Як пояснює Openpr, стабілізатор вирівнює напругу, незалежно від того, дуже вона висока або дуже низька, даючи на виході безпечні для приладу приблизно 220 вольтів (або стандартну для вашої мережі).

Коли варто поставити стабілізатор

Якщо у вашій місцевості – часті перепади напруги або нестабільне електропостачання. Якщо ви живете в приватному будинку або багатоквартирному житлі з застарілою проводкою чи по трасі живлення – де ризик "просадки" чи "просідання" вищий. Якщо плануєте підключати потужну техніку з двигунами, компресорами, ТЕНовими нагрівачами, а не просто лампу або зарядку.

