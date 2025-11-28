Ключові заходи безпеки з використання портативної зарядної станції, розповідає 24 Канал із посиланням на Power Station.

Де не можна ставити зарядну станцію?

Найбільших проблем завдає вологість. Ванна кімната, зона біля кухонної мийки, вологі підвали або гаражі без вентиляції – це середовища, де вода або конденсат легко потрапляють всередину корпусу. Навіть невелика кількість вологи може спричинити коротке замикання, псування електроніки або займання.

Не кращий варіант – місця з перепадами температури. Неопалюваний балкон узимку чи перегріта кімната влітку погано впливають на батарею: холод знижує її ємність, а спека перегріває пристрій.

Оптимальний температурний діапазон для роботи та зберігання – приблизно 10 – 25 градусів тепла.

Станція також не повинна стояти під прямими сонячними променями. Якщо вона тривалий час нагрівається на підвіконні, це прискорює деградацію акумулятора та підвищує ризик перегріву.

Ще одна поширена помилка – розміщення пристрою там, де його легко вдарити або випадково зіштовхнути. Край стола, хиткі полички чи місця, де бігають діти або домашні тварини, можуть призвести до падіння.

Пошкодження корпусу чи роз'ємів часто проявляються не одразу, але надалі викликають серйозні збої.

Як ще безпечно користуватися зарядною станцією?

Як пише Solarplay, у кожної електростанції є максимальна вихідна потужність. Перевищення цього значення може спричинити перегрів, пошкодження та зменшення строку служби.

Тому слід завжди перевіряти сумарну потужність підключених приладів.

Також варто підключати лише ті прилади, потужність яких відповідає можливостям електростанції. Високопотужна техніка, така як холодильники чи інструменти, потребує моделей, розрахованих на такі навантаження.

Застосовувати слід лише оригінальні або рекомендовані виробником кабелі. Невідповідні аксесуари можуть спричинити перегрів чи коротке замикання.

Щоб зберегти ресурс акумулятора, потрібно не розряджати його повністю. Часті підзарядки підтримують батарею в доброму стані.

Також не рекомендовано відкривати або ремонтувати електростанцію самостійно. Це може бути небезпечно. У разі несправності треба звертатися до сервісного центру.

Щоб зекономити заряд, потрібно від'єднувати пристрої, коли вони не використовуються.

