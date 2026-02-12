Використовувати цукор для розтоплення льоду – не найкраща ідея і не найдешевший варіант. Про це пише The House Digest.

Чому не варто сипати цукор на замерзлу доріжку?

Цукор розтоплює лід повільніше за сіль, тому його потрібно більше, а через вищу ціну це ще й менш вигідно

До того ж цукор погано справляється з товстим шаром льоду. Посипання доріжки цукром може залишити липкий наліт, який приваблює мурах, тарганів та інших комах. Крім того, липка маса може потрапити до будинку разом із взуттям. Залишаючись на поверхні, вона також збирає бруд і сміття, через що доріжка має неохайний вигляд після танення льоду.

Використовувати цукор потрібно дуже обережно, адже він може спричинити повторне замерзання поверхні. Тому краще залишити цукор для домашньої випічки.

Якщо солі немає, можна зробити простий засіб проти льоду:

змішайте 2 склянки теплої води, 1 склянку медичного спирту і 1/4 склянки мийного засобу для посуду;

після змішування вилийте розчин на доріжку та зачекайте, поки він почне пінитися;

потім просто зішкребіть лід.

Цукор краще замінити на дешевші альтернативи / Фото Pexels

Експерт із прибирання снігу Ерл Піттс пояснює Martha Stewart, як прибрати лід з доріжки безпечно та ефективно.

Він радить використовувати магній хлорид або інший малокорозійний реагент. Вони руйнують лід і менше шкодять бетону та ландшафту. Якщо шар льоду товстий – дайте засобу більше часу подіяти, а потім обережно зніміть розм'якшений лід міцною пластиковою лопатою з металевим краєм або льодорубом.

Працюйте під невеликим кутом (приблизно 15 градусів), зішкрібуючи лід, а не вбиваючи інструмент вертикально вниз – це може пошкодити покриття. Одягайте взуття з неслизькою підошвою. Очищайте поверхню невеликими ділянками. У складних погодних умовах краще звернутися до професіоналів.

Який засіб обрати:

Магній хлорид

Добре працює за звичайних зимових температур. Ефективний приблизно за температури 12 – 18 градусів морозуюю Безпечніший для бетону та рослин. Найкращий варіант для більшості домогосподарств.

Кальцій хлорид

Працює навіть при дуже низьких температурах – до 32 градусів морозу. Швидко проникає в лід. Використовувати потрібно помірно, щоб не пошкодити бетон і рослини.

Чим можна посипати доріжку біля дому?