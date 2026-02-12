Использовать сахар для растапливания льда – не лучшая идея и не самый дешевый вариант. Об этом пишет The House Digest.

Почему не стоит сыпать сахар на замерзшую дорожку?

Сахар растапливает лед медленнее соли, поэтому его нужно больше, а из-за высокой цены это еще и менее выгодно

К тому же сахар плохо справляется с толстым слоем льда. Посыпание дорожки сахаром может оставить липкий налет, который привлекает муравьев, тараканов и других насекомых. Кроме того, липкая масса может попасть в дом вместе с обувью. Оставаясь на поверхности, она также собирает грязь и мусор, из-за чего дорожка имеет неопрятный вид после таяния льда.

Использовать сахар нужно очень осторожно, ведь он может вызвать повторное замерзание поверхности. Поэтому лучше оставить сахар для домашней выпечки.

Если соли нет, можно сделать простое средство против льда:

смешайте 2 стакана теплой воды, 1 стакан медицинского спирта и 1/4 стакана моющего средства для посуды;

после смешивания вылейте раствор на дорожку и подождите, пока он начнет пениться;

затем просто соскребите лед.

Сахар лучше заменить на более дешевые альтернативы / Фото Pexels

Эксперт по уборке снега Эрл Питтс объясняет Martha Stewart, как убрать лед с дорожки безопасно и эффективно.

Он советует использовать магний хлорид или другой малокоррозионный реагент. Они разрушают лед и меньше вредят бетону и ландшафту. Если слой льда толстый – дайте средству больше времени подействовать, а затем осторожно снимите размягченный лед крепкой пластиковой лопатой с металлическим краем или ледорубом.

Работайте под небольшим углом (примерно 15 градусов), соскабливая лед, а не вбивая инструмент вертикально вниз – это может повредить покрытие. Надевайте обувь с нескользкой подошвой. Очищайте поверхность небольшими участками. В сложных погодных условиях лучше обратиться к профессионалам.

Какое средство выбрать:

Магний хлорид

Хорошо работает при обычных зимних температурах. Эффективен примерно при температуре 12 – 18 градусов мороза Безопасный для бетона и растений. Лучший вариант для большинства домохозяйств.

Кальций хлорид

Работает даже при очень низких температурах – до 32 градусов мороза. Быстро проникает в лед. Использовать нужно умеренно, чтобы не повредить бетон и растения.

Чем можно посыпать дорожку возле дома?