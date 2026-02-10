Так, пользовательница соцсети kate_blare поинтересовалась у других, какие мелкие лайфхаки значительно упростили им жизнь.

Как облегчить быт с помощью маленьких действий?

Сама автор цепочки поделилась, что

открывать банки с закрутками очень удобно в резиновых перчатках;

чтобы шторы после стирки были идеально ровные, развесить их нужно сразу мокрыми;

посуда моется значительно быстрее, если сначала ее всю намылить, а только потом сполоснуть.

В ответ госпожа Екатерина получила более 600 комментариев. Украинцы раскрыли крутые лайфхаки из разных бытовых дел: от того, как освещать комнаты во время блэкаутов до того, как лучше хранить в холодильнике лимоны.

Например, Дарья Лавренова советует надевать на мусорное ведро сразу 5 пакетов.

Когда забираешь полный – сразу внизу есть новый плюс, если что-то потечет, то ведро будет одинаково чистым,

– рассказывает девушка.

Елена Звягинцева считает удобной привычку заменять зубные щетки первого числа каждого сезона. Тогда не нужно думать, прошло ли уже три месяца.

Светлана Жахалова делится секретом эффективной уборки. Она рекомендует перед началом уборки взять коробку или поднос, собрать в нее все с поверхностей и все, что валяется на полу. Сразу раскладывать вещи не нужно. То, что через неделю не понадобится, – следует выбросить.

Никита Трандафилов рекомендует поставить на холодильник диско-шарик. Когда нет электричества, на нее надо навести фонарик – и свет разливается по всей комнате.

Пользовательница hanna_skuban ставит в холодильник немножко кофе в зернах или молотого. Как следствие – из холодильника никогда не пахнет.

Анна Аляннова тоже раскрывает свой секрет. Она жирные пятна перед стиркой в машине натирает моющим средством для посуды и оставляет на минут 5 – 10 до запуска. А пятна от любых ягод рекомендует заливать кипятком.

Евгения Пронькина рассказала, как поддерживать порядок в доме.

У меня в каждой комнате есть ведерко для мусора. Даже в спальне стоит маленькое ведерко для всяких салфеток, оберток, чтобы они не складывались где-нибудь. И также коробка для мусора в машине. С детьми вообще идеально: весь мусор собирается в кучу и выбрасывается, потому что иначе он будет везде,

– делится женщина опытом.

Екатерина тем временем советует замораживать лимон кусочками. Так, он не портится в холодильнике, сразу охлаждает чай, придавая ему вкус.

Также замороженных 2 – 3 кусочка можно натереть на терке для выпечки / Фото pani_kateryna_1

Другие лайфхаки от украинцев:

Большое количество фруктов или овощей мою в посудомойке (без капсул, конечно) на коротком режиме.

Резать пиццу ножницами;

Зубочистка под крышку, когда сливаешь воду с макарон – для меня это просто гениально!!!

чтобы бумага для выпекания не собиралась постоянно в рулон, когда пытаешься ее разровнять на противень – сначала скомкать ее, потом – расправить;

пластиковые мисочки быстрее отмываются от жира, если сначала их протереть бумажным полотенцем с каплей моющего средства, а уже потом губкой.

Приготовленную еду хранить в контейнерах, а не в кастрюлях. Готовлю, потом ставлю в контейнеры, сразу мою кастрюлю, сковородку. В холодильнике сразу порядок, и все чистое.

Переливаю моющее для посуды в специальный дозатор, который уже вмонтирован в мойку, супер удобно.

Стирку развешиваю на сушку по секциям. То есть, одежду сына на одну часть сушки, одежду мужа и свою на другую. Так потом легче складывать. Носки, белье стираю в специальном мешочке для стирки.

Использую одноразовые нитриловые перчатки.

Пыль вытираю салфетками для мебели.

Собаку после купания вытираю автомобильной замшевой салфеткой, только потом полотенце и фен.

Полотенца и постельное белье (отдельно) днем замачиваю с кислородным порошком, а на ночь загружаю в стиральную машину на долгий режим. Электоэнергия дешевле ночью.

Убираю на кухне вечером, мою обувь вечером, готовлю одежду детям вечером.

