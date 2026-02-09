Секрет заключается в серебряных ручках и кнопках для шкафов. Они мгновенно делают кухню более роскошной и современной. Об этом пишет Homes and gardens.

Как Селена Гомес добавила "изюминки" в белую кухню?

Кухня Селены Гомес с белыми шкафами, мраморными столешницами и классическими деталями имеет изысканный вид. Округлые серебряные ручки хорошо сочетаются с панелями шкафов и добавляют легкую текстуру.

Шкафы на кухне актрисы: смотрите видео

Как повторить дизайнерский трюк Селены дома:

  • Замените ручки на серебряные или хромированные – это самый дешевый и самый простой способ обновить кухню.
  • Для бюджетного обновления просто открутите старые ручки и вкрутите новые.
  • Если меняете место ручек, понадобится дрель для новых отверстий. Старые можно замаскировать деревянными дюбелями и клеем.

Серебряные оттенки становятся популярнее в 2026 году, и этот маленький штрих легко делает любую кухню более современной.

Как добавить цвета в белую кухню – простые и эффектные идеи

Белая кухня чистая и светлая на вид, но без акцентов может показаться холодной. Ideal Home называет несколько способов оживить с помощью цвета:

Стены и низкие потолки: верхнюю часть оставьте белой, а нижнюю можно покрасить в пастельные оттенки или выбрать цветную столешницу.

Мебель: покрасьте нижние шкафчики: покрасьте нижние шкафы или отдельные элементы в пастельные или яркие оттенки.

Остров: покрасьте кухонный островостров: покрасьте кухонный остров в контрастный цвет, оставив остальные поверхности белыми.

Фартук и плитка: яркий или узорчатый: яркий или узорчатый фартук добавляет акцент и легко меняет стиль.

Приборы и аксессуары: выберите цветную технику: выберите цветную технику, текстиль, посуду или декоративные предметы.

Металлические элементы: латунь: латунь, медь или хром в ручках, светильниках и стульях добавляют тепла и элегантности.

Природные материалы: дерево, текстиль, керамика или камень добавляют текстуру и цветовую глубину без перегрузки.

Освещение: абажуры или подвесные светильники: абажуры или подвесные светильники с цветным стеклом или тканью создают атмосферу.

Детали: панели, открытые полки, декоративные элементы или растения оживляют белое пространство.

Даже небольшие цветные акценты делают белую кухню более теплой, стильной и индивидуальной.

Какими будут кухни в 2026 году?

В 2026 году кухни становятся теплее и уютнее.

Основные тренды:

  • Натуральное дерево – массивные, простая мебель или деревянный остров добавляют тепла без ремонта.
  • Скрытые зоны и кладовые – прячут технику и мелочи, сохраняя пространство чистым и стильным.
  • Земляные и теплые оттенки – белые, глиняные, тауп, приглушенные зеленые;
  • Заметная техника – холодильники и посудомойки становятся стильным акцентом.
  • Мраморные детали – столешницы, полки, рамки окон, особенно зеленый мрамор.
  • Скульптурные острова и декоративные вытяжки – округлые формы и стильные вытяжки делают кухню более уютной.
  • Традиционные элементы – ручки, профили, молдинги добавляют характера.
  • Экспрессивные акценты – яркие столешницы, бары и необычные фартуки создают индивидуальную и роскошную атмосферу.