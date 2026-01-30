Какие основные тренды будут господствовать в дизайне кухонь в этом году, пишет Elle Decor.
Какой дизайн кухонь будет популярным в 2026 году?
Натуральное дерево
Деревянная мебель снова в моде. Дизайнеры советуют выбирать массивное дерево с морилкой вместо окрашенного, а мебель – простая по форме, с минимумом декоративных элементов. Если вы не готовы делать полноценный ремонт, можно выбрать небольшой деревянный остров или нижние шкафы из дерева – это придаст кухне тепла и глубины без больших затрат.
Кухни из натурального дерева имеют популярность / Фото Douglas Friedman
Скрытые зоны и кладовые
Все большую популярность набирают кладовые, скулерии и "гаражи" для техники. Они позволяют держать мелкую кухонную технику под рукой, одновременно скрывая ее от глаз. Благодаря этому кухня является чистой и просторной на вид, даже если вы часто готовите или принимаете гостей. Такие дополнительные зоны также позволяют экспериментировать с дизайном, например, использовать яркую плитку или темные стены.
"Грязные" кухни – популярный элемент интерьера в 2026 году / Фото Laure Joliet
Земляные и теплые оттенки
В 2026 году в моде теплые белые, глиняные, грибные, тауп и приглушенные зеленые цвета. Люди отказываются от холодного серого и резкого контраста черного и белого, выбирая мягкие, природные оттенки, которые имеют спокойный и гармоничный вид. Цвет используют точечно, например, на кухонном острове или нижних шкафах, а не на всей кухне.
Землистые оттенки в моде 2026 года / Фото William Jess Laird
Издание House Beautiful называет еще несколько трендов в дизайне интерьера.
Заметная техника
Холодильники, посудомойки и другие приборы больше не прячут. Современные коллекции превращают технику в стильный акцент, почти как на ювелирное изделие.
Мраморные детали
Мрамор используют не только на столешницах и фартуках, но и для полок, рамок окон и небольших акцентов. Особенно популярен зеленый мрамор.
Скульптурные острова и декоративные вытяжки
Острова становятся более мебельными, округлыми и детализированными, а вытяжки – стильными и интегрированными в интерьер. Это делает кухню более "жилой" и уютной.
Традиционные детали
В моду возвращаются традиционные ручки, профили столешниц и декоративные молдинги, которые придают кухне характер и шарм.
Экспрессивные детали и встроенные бары
Яркие столешницы, необычные фартуки и бары добавляют индивидуальности и роскоши, превращая кухню в стильную зону для приготовления и общения.
Какие цвета "лишние" на кухне?
Если планируете обновлять кухню, будьте осторожны с цветами: некоторые оттенки могут делать пространство менее уютным и создавать эмоциональный дискомфорт.
Цвета, которых лучше избегать:
- Ярко-красный – перегружает пространство, делает его напряженным. Лучше использовать только как небольшие акценты или в бордовых/винных тонах.
- Черный – поглощает свет, уменьшает комнату визуально и быстро загрязняется. Используйте только в деталях вместе со светлыми цветами.
- Ярко-желтый – раздражает глаза при длительном пребывании, создает ощущение перегрузки. Лучше выбрать теплые нейтральные или приглушенные оранжевые тона.