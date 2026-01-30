Какие основные тренды будут господствовать в дизайне кухонь в этом году, пишет Elle Decor.

Какой дизайн кухонь будет популярным в 2026 году?

Натуральное дерево

Деревянная мебель снова в моде. Дизайнеры советуют выбирать массивное дерево с морилкой вместо окрашенного, а мебель – простая по форме, с минимумом декоративных элементов. Если вы не готовы делать полноценный ремонт, можно выбрать небольшой деревянный остров или нижние шкафы из дерева – это придаст кухне тепла и глубины без больших затрат.

Кухни из натурального дерева имеют популярность / Фото Douglas Friedman

Скрытые зоны и кладовые

Все большую популярность набирают кладовые, скулерии и "гаражи" для техники. Они позволяют держать мелкую кухонную технику под рукой, одновременно скрывая ее от глаз. Благодаря этому кухня является чистой и просторной на вид, даже если вы часто готовите или принимаете гостей. Такие дополнительные зоны также позволяют экспериментировать с дизайном, например, использовать яркую плитку или темные стены.

"Грязные" кухни – популярный элемент интерьера в 2026 году / Фото Laure Joliet

Земляные и теплые оттенки

В 2026 году в моде теплые белые, глиняные, грибные, тауп и приглушенные зеленые цвета. Люди отказываются от холодного серого и резкого контраста черного и белого, выбирая мягкие, природные оттенки, которые имеют спокойный и гармоничный вид. Цвет используют точечно, например, на кухонном острове или нижних шкафах, а не на всей кухне.

Землистые оттенки в моде 2026 года / Фото William Jess Laird

Издание House Beautiful называет еще несколько трендов в дизайне интерьера.

Заметная техника

Холодильники, посудомойки и другие приборы больше не прячут. Современные коллекции превращают технику в стильный акцент, почти как на ювелирное изделие.

Мраморные детали

Мрамор используют не только на столешницах и фартуках, но и для полок, рамок окон и небольших акцентов. Особенно популярен зеленый мрамор.

Скульптурные острова и декоративные вытяжки

Острова становятся более мебельными, округлыми и детализированными, а вытяжки – стильными и интегрированными в интерьер. Это делает кухню более "жилой" и уютной.

Традиционные детали

В моду возвращаются традиционные ручки, профили столешниц и декоративные молдинги, которые придают кухне характер и шарм.

Экспрессивные детали и встроенные бары

Яркие столешницы, необычные фартуки и бары добавляют индивидуальности и роскоши, превращая кухню в стильную зону для приготовления и общения.

Какие цвета "лишние" на кухне?

Если планируете обновлять кухню, будьте осторожны с цветами: некоторые оттенки могут делать пространство менее уютным и создавать эмоциональный дискомфорт.

Цвета, которых лучше избегать: