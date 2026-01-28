Уголок для завтрака Энн Хэтэуэй оформлен в стиле швейцарского шале. От него веет спокойной и гармоничной атмосферой благодаря природным материалам, нежным сине-зеленым оттенкам и большому окну с видом на холмы. Пишет Homes and gardens.

Чем поражает уголок для завтрака на кухне Хэтэуэй ?

В уголке можно заметить встроенный диван с декоративными подушками и дизайнерские кресла. Они создают комфорт и стильный контраст с темным деревом стола.

Кухня и уголок для завтрака оформлены в единой цветовой гамме, что придает пространству ощущение целостности и гармонии.

Особая изюминка уголка – место для сидения у окна, которое экономит пространство.

Как выглядит уголок для завтрака в доме Хэтэуэй : смотрите фото

Как создать уголки для завтрака дома?

Издание Best Kitchenz рассказывает, как организовать уголки для завтрака:

Недооцененные зоны, как эркерные окна, можно превратить в уютные уголки для отдыха, завтрака или чтения.

Используйте естественный свет, добавив встроенную скамейку с подушками.

Даже небольшое пространство можно обустроить складывающимся столиком,, и компактными стульями, которые легко убирать. Это максимально эффективно и стильно.

Круглый стол идеально подходит для интимного общения, легко вписывается в небольшой угол и добавляет уюта.

Используйте деревянные столы с элементами винтажа, теплые ткани и комфортные сиденья для создания атмосферы, напоминающей загородную жизнь.

Простые линии, нейтральные цвета и минимум деталей создают стильный и функциональный уголок в современном интерьере.

Оконная скамейка обеспечивает комфорт и красивый вид наружу.

Добавьте цветные стулья, подушки или декоративные элементы, чтобы сделать пространство живым и веселым.

Подвесные или декоративные светильники создают атмосферу и обеспечивают достаточно света для приема пищи.

Меняйте декор в зависимости от времени года: осенние листья, весенние цветы – это оживляет уголок и делает его привлекательным круглый год.

Издание Ideal Home отмечает, что трендом в дизайне 2026 года является появление уголков для чтения в спальнях. Такой уголок делает спальню более многомерной, уютной и функциональной, превращая ее в личное пространство для отдыха. Для создания уголка подойдут комфортное кресло или маленький диван, лампа для чтения, подушки и плед. Даже небольшая зона возле кровати с книгами поможет отдохнуть и настроиться на спокойный вечер.

