Прежде всего, благодаря "последовательному высаживанию". Это стратегический подход, когда культуры высаживают в разное время, чтобы собирать небольшие урожаи в течение долгого периода, а не получить все сразу. Об этом пишет Gardening Know How.

Как применить последовательное высаживания на своем огороде?

Есть несколько способов такого высаживания, и вы можете использовать один или сочетать несколько в своем огороде.

Последовательный посев

Этот метод еще называют поэтапным высеванием. Он позволяет получать свежий урожай одной культуры каждую неделю в течение длительного времени.

Идея проста: вместо того чтобы засеять целый ряд за один день, вы высеваете небольшие части через определенные промежутки времени. Когда первая партия созревает – вы ее собираете, а вскоре созревает следующая.

Такой метод подходит не для всех (например, с помидорами это приведет к избытку плодов), но хорошо работает для многих популярных культур:

салат,

фасоль,

горох,

кукуруза,

морковь,

редис,

шпинат,

свекла,

зелень

Чтобы применить этот способ, высевайте новые семена каждые 2 – 3 недели. Удобнее всего делать это рядами. Продолжайте так на протяжении всего сезона. Когда первая партия будет собрана, это место можно снова использовать для новых посевов.

Высевайте культуру поэтапно – так будете иметь больший урожай / Фото Pexels

Смешанные посадки

Этот метод предусматривает высадку второй культуры между первой еще до того, как первая завершит свой цикл роста. То есть теплолюбивые растения высаживают рядом с холодостойкими.

Например, можно посадить шпинат вместе с помидорами. Шпинат хорошо растет в начале сезона и высаживается раньше томатов. Когда приходит время помидоров, их можно высадить между уже более крупными растениями шпината. Шпинат поможет сохранить почву прохладной и влажной, создавая хорошие условия для молодых томатов. А когда помидоры начнут активно расти и потребуют больше места, шпинат уже можно будет убрать.

Метод смешанных посадок улучшает урожайность / Фото Pinterest

Севооборот

Для огородников с небольшим участком последовательное высаживание может удвоить или даже утроить урожайность грядок. Это требует определенного планирования, но результат того стоит.

Суть севооборота – использовать различные потребности овощей и сезонность. Например, в регионах с умеренной весной, летом и осенью можно:

весной посадить быстрорастущую холодостойкую культуру;

после сбора урожая – теплолюбивую летнюю культуру;

а осенью – еще одну холодостойкую культуру короткого сезона.

Все три культуры будут расти на одном участке земли без простоя. Например, весной – салат, летом – помидоры, осенью – капуста.

Такой подход позволяет максимально эффективно использовать все пространство огорода в течение всего сезона выращивания.

Как еще увеличить урожай без дополнительных затрат?

Как пишет Soil Health Academy, для многих фермеров главный вопрос сегодня – не просто как вырастить больше, а как сделать это без роста затрат. Из-за дорогих удобрений, топлива и средств защиты растений прибыль часто остается минимальной.

Впрочем, решение может быть не в больших затратах, а в правильном использовании того, что уже есть. Именно на этом базируется регенеративное земледелие – подход, который помогает работать вместе с природой, а не против нее.

Начинать нужно с почвы

Здоровая почва – это живая система, в которой миллиарды микроорганизмов помогают растениям получать питательные вещества, удерживают влагу и улучшают структуру земли. Если почва "живая", культуры могут расти даже с меньшим использованием химических удобрений.

Для улучшения урожайности фермеры все чаще:

минимизируют или полностью отказываются от вспашки;

оставляют почву покрытой растительными остатками или сидератами;

пытаются сохранять живые корни в земле как можно дольше;

выращивают больше различных культур.

Такие методы постепенно увеличивают количество органического вещества в почве, а вместе с этим – способность удерживать воду и питательные элементы.

Природа может сделать часть работы сама

В традиционном земледелии урожайность часто поддерживают большим количеством удобрений и обработок. Регенеративный подход полагается на естественные процессы. Полезные микроорганизмы в почве взаимодействуют с корнями растений: они помогают получать питательные вещества в обмен на сахара, которые растение производит во время фотосинтеза. Благодаря этому уменьшается потребность в искусственных удобрениях, а растения становятся более устойчивыми.

Здоровая почва лучше удерживает воду

Вода часто является главным фактором, который влияет на урожай. Почвы с хорошей структурой лучше впитывают и сохраняют влагу. Поля, где используют регенеративные практики, лучше поглощают дождевую воду, меньше страдают от эрозии, дольше сохраняют влагу во время жары. В результате растения получают меньше стресса даже в сложных погодных условиях.

Разнообразие культур также важно

Постоянное выращивание одной культуры истощает землю и снижает урожайность. Зато чередование культур и использование смесей покровных растений помогает поддерживать баланс в почве.

Разнообразие:

поддерживает полезные микроорганизмы;

помогает бороться с вредителями и болезнями;

улучшает круговорот питательных веществ.

Со временем здоровая почва позволяет сокращать расходы. Фермеры часто замечают меньшую потребность в удобрениях, сокращение использования гербицидов и пестицидов, стабильный урожай даже с меньшими вмешательствами. Это не происходит мгновенно, но постепенно система становится более самодостаточной.

Какие овощи посадить в мае, чтобы в начале лета получить урожай?

Есть овощи, которые дают урожай менее чем за 60 дней после посева – и это не только салат. Май считается идеальным временем для высадки быстрорастущих культур, ведь почва уже хорошо прогрета, а растения активно растут.

Что посадить в мае для раннего летнего урожая: