Эксперты по интерьеру в блоге Martha Stewart отмечают, что современные тенденции делают веранды более уютными, стильными и практичными.
Какие тренды в обустройстве веранд существуют сейчас?
Одним из главных трендов стало превращение веранды в полноценное продолжение жилого пространства. Дизайнеры добавляют мягкие диваны, удобные кресла, настенное освещение и даже уличные камины. Такой подход меняет само восприятие пространства – веранда перестает быть “проходной зоной" и становится местом, где семья реально проводит время и отдыхает.
Что добавить в веранду уже сейчас?
- Большие уличные ковры
Отдельное внимание дизайнеры уделяют полу. В 2026 году популярности набирают большие уличные ковры, которые помогают зонировать пространство и создавать ощущение комнаты под открытым небом. Новые модели отходят от простых синтетических решений – теперь в тренде более текстурные плетения, рельефные поверхности и мягкие ворсовые материалы, которые делают веранду максимально комфортной.
Уличные ковры добавляют уюта / Фото Pinterest
- Освещение
Еще один важный элемент – продуманное освещение. Дизайнеры советуют использовать:
- настенные бра,
- подвесные лампы,
- скрытые светильники, которые автоматически включаются с наступлением сумерек.
Такое освещение не только добавляет уюта, но и формирует "переходный эффект" между домом и садом, делая веранду естественным продолжением интерьера.
Продуманное освещение формирует "переходный эффект" между домом и садом / Фото Pinterest
- Венки и декор
Дизайнеры также возвращают в моду декоративные венки, но уже не как праздничный атрибут, а как часть интерьера. Их комбинируют с подушками, текстилем и цветами, создавая единую цветовую палитру пространства.
- Темные принты вместо светлых тонов
Как пишет Good Housekeeping, один из самых заметных трендов – переход к темным цветам и смелым принтам. Как отмечает дизайнер Эрик Росс, все больше клиентов выбирают насыщенные оттенки, которые раньше использовали только в интерьерах. Темные ткани и мебель не только выглядят более элегантно, но и практичнее – они лучше скрывают пыль и загрязнения, чем светлые материалы. Среди популярных решений:
- глубокие оттенки синего, зеленого, бордового,
- а также узорчатые подушки и текстильные акценты.
Темные цвета являются более практичными для террасы / Фото Pinterest
Дизайнеры отмечают возвращение лакированных поверхностей, популярность нежных пастельных оттенков и растущий спрос на мягкую, уютную мебель, которая создает ощущение домашнего комфорта даже в самых современных интерьерах.