Експерти з інтер'єру у блозі Martha Stewart зазначають, що сучасні тенденції роблять веранди більш затишними, стильними та практичними.

Які тренди в облаштуванні веранд існують зараз?

Одним із головних трендів стало перетворення веранди на повноцінне продовження житлового простору. Дизайнери додають м'які дивани, зручні крісла, настінне освітлення і навіть вуличні каміни. Такий підхід змінює саме сприйняття простору – веранда перестає бути “прохідною зоною" і стає місцем, де родина реально проводить час і відпочиває.

Що додати у веранду вже зараз?

Великі вуличні килими

Окрему увагу дизайнери приділяють підлозі. У 2026 році популярності набирають великі вуличні килими, які допомагають зонувати простір і створювати відчуття кімнати просто неба. Нові моделі відходять від простих синтетичних рішень – тепер у тренді більш текстурні плетіння, рельєфні поверхні та м'які ворсові матеріали, які роблять веранду максимально комфортною.



Вуличні килими додають затишку / Фото Pinterest

Освітлення

Ще один важливий елемент – продумане освітлення. Дизайнери радять використовувати:

настінні бра,

підвісні лампи,

приховані світильники, які автоматично вмикаються з настанням сутінків.

Таке освітлення не лише додає затишку, а й формує "перехідний ефект" між будинком і садом, роблячи веранду природним продовженням інтер'єру.



Продумане освітлення формує "перехідний ефект" між будинком і садом / Фото Pinterest

Вінки та декор

Дизайнери також повертають у моду декоративні вінки, але вже не як святковий атрибут, а як частину інтер'єру. Їх комбінують із подушками, текстилем і квітами, створюючи єдину колірну палітру простору.

Темні принти замість світлих тонів

Як пише Good Housekeeping, один із найпомітніших трендів – перехід до темних кольорів і сміливих принтів. Як зазначає дизайнер Ерік Росс, усе більше клієнтів обирають насичені відтінки, які раніше використовували лише в інтер'єрах. Темні тканини та меблі не лише виглядають більш елегантно, а й практичніші – вони краще приховують пил і забруднення, ніж світлі матеріали. Серед популярних рішень:

глибокі відтінки синього, зеленого, бордового,

а також візерунчасті подушки та текстильні акценти.



Темні кольори є більш практичними для тераси / Фото Pinterest

Раніше ми писали, що на Milano Design Week 2026 головними трендами у дизайні інтер'єру стали:

глянцеві меблі,

пастельні кольори,

комфортні меблі.

Дизайнери відзначають повернення лакованих поверхонь, популярність ніжних пастельних відтінків і зростаючий попит на м'які, затишні меблі, які створюють відчуття домашнього комфорту навіть у найсучасніших інтер'єрах.