За даними Homes & Gardens, сьогодні дизайнери все частіше радять звертати увагу на поєднання відтінків, які створюють ефект розкоші без надмірних витрат.

Експерти виділили кілька перевірених комбінацій, які допомагають створити гармонійний і комфортний інтер'єр – від класичних нейтральних тонів до насичених "коштовних" кольорів.

На які поєднання варто звернути увагу?

Зелений і золотий

Глибокі відтінки зеленого вже кілька років залишаються серед трендів. У поєднанні із золотими акцентами – дзеркалами, декором чи текстилем – вони створюють ефект дорогого та вишуканого простору. Така комбінація особливо добре працює у спальнях і вітальнях.



Шоколадно-коричневий і бежевий

Замість звичних світлих ванних кімнат дизайнери радять придивитися до теплих землистих відтінків. Поєднання глибокого коричневого з м'яким бежевим створює атмосферу спокою та затишку, нагадуючи природні матеріали – камінь чи дерево.



Темно-синій і латунь

Насичений темно-синій у поєднанні з металевими акцентами, зокрема латунню, додає інтер'єру глибини й елегантності. Це універсальне рішення: темний колір може стати основою, а метал – стильним акцентом у деталях.



Бордові та "коштовні" відтінки

Смарагдовий, аметистовий, бордовий чи сапфіровий – ці кольори асоціюються з розкішшю. Їх рекомендують комбінувати між собою або поєднувати зі світлими нейтральними тонами, щоб збалансувати інтер'єр і уникнути перевантаження.



Поєднання нейтральних тонів

Змішування кількох нейтральних відтінків – від бежевого до сірого – створює спокійну і вишукану атмосферу. Такий підхід дозволяє зробити інтер'єр "тихо розкішним" без яскравих акцентів.



Чорно-коричнева гама

Колись суперечливе поєднання чорного та коричневого сьогодні вважається стильним і сучасним. Теплі відтінки карамелі, меду чи шоколаду у поєднанні з чорними деталями додають простору глибини та затишку.



Які кольори краще не поєднувати в інтер'єрі?

Як пише Better Homes and Gardens, деякі поєднання кольорів можуть виглядати занадто різко або створювати дискомфорт у просторі, особливо якщо їх використовувати без балансу.

Темно-синій і кораловий – контраст занадто різкий, інтер'єр може виглядати перевантаженим.

Коричневий і бордовий – обидва кольори важкі й темні, разом створюють похмуру атмосферу.

Сірий і жовтий – популярне поєднання, але у неправильних відтінках виглядає холодно й неприродно.

Червоний і чорний – занадто агресивна комбінація, яка може тиснути психологічно.

Фіолетовий і помаранчевий – складне поєднання, яке легко зробити хаотичним і візуально "кричущим".

Водночас дизайнери наголошують: навіть ці кольори можна поєднувати, якщо правильно підібрати відтінки, пропорції та додати нейтральні елементи.

