По данным Homes & Gardens, сегодня дизайнеры все чаще советуют обращать внимание на сочетание оттенков, которые создают эффект роскоши без чрезмерных затрат.
Эксперты выделили несколько проверенных комбинаций, которые помогают создать гармоничный и комфортный интерьер – от классических нейтральных тонов до насыщенных "ценных" цветов.
На какие сочетания стоит обратить внимание?
- Зеленый и золотой
Глубокие оттенки зеленого уже несколько лет остаются среди трендов. В сочетании с золотыми акцентами – зеркалами, декором или текстилем – они создают эффект дорогого и изысканного пространства. Такая комбинация особенно хорошо работает в спальнях и гостиных.
Сочетание зеленого и золотого в интерьере / Фото Pinterest
- Шоколадно-коричневый и бежевый
Вместо привычных светлых ванных комнат дизайнеры советуют присмотреться к теплым землистых оттенков. Сочетание глубокого коричневого с мягким бежевым создает атмосферу спокойствия и уюта, напоминая природные материалы – камень или дерево.
Шоколадно-коричневый и бежевый цвета хорошо смотрятся вместе / Фото Pinterest
- Темно-синий и латунь
Насыщенный темно-синий в сочетании с металлическими акцентами, в частности латунью, добавляет интерьеру глубины и элегантности. Это универсальное решение: темный цвет может стать основой, а металл – стильным акцентом в деталях.
Насыщенный темно-синий хорошо сочетается с металлическими акцентами / Фото Pinterest
- Бордовые и "драгоценные" оттенки
Изумрудный, аметистовый, бордовый или сапфировый – эти цвета ассоциируются с роскошью. Их рекомендуют комбинировать между собой или сочетать со светлыми нейтральными тонами, чтобы сбалансировать интерьер и избежать перегрузки.
Бордовые оттенки выглядят дорого / Фото Pinterest
- Сочетание нейтральных тонов
Смешивание нескольких нейтральных оттенков – от бежевого до серого – создает спокойную и изысканную атмосферу. Такой подход позволяет сделать интерьер "тихо роскошным" без ярких акцентов.
Сочетание нейтральных тонов всегда выглядит красиво и сдержанно / Фото Pinterest
- Черно-коричневая гамма
Когда-то противоречивое сочетание черного и коричневого сегодня считается стильным и современным. Теплые оттенки карамели, меда или шоколада в сочетании с черными деталями добавляют пространству глубины и уюта.
Черно-коричневая гамма является стильной и современной / Фото Pinterest
Какие цвета лучше не сочетать в интерьере?
Как пишет Better Homes and Gardens, некоторые сочетания цветов могут выглядеть слишком резко или создавать дискомфорт в пространстве, особенно если их использовать без баланса.
- Темно-синий и коралловый – контраст слишком резкий, интерьер может выглядеть перегруженным.
- Коричневый и бордовый – оба цвета тяжелые и темные, вместе создают мрачную атмосферу.
- Серый и желтый – популярное сочетание, но в неправильных оттенках выглядит холодно и неестественно.
- Красный и черный – слишком агрессивная комбинация, которая может давить психологически.
- Фиолетовый и оранжевый – сложное сочетание, которое легко сделать хаотичным и визуально "кричащим".
В то же время дизайнеры отмечают: даже эти цвета можно сочетать, если правильно подобрать оттенки, пропорции и добавить нейтральные элементы.
Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?
- В 2026 году дизайн интерьеров делает ставку на хорошо знакомые цвета, которые получили новую жизнь которые получили новую жизнь в современном оформлении. Дизайнеры снова активно используют такие оттенки, как авокадо-зеленый, сиреневый, терракотовый, нежная магнолия и глубокий шоколадно-коричневый – но уже в более сдержанных и сбалансированных сочетаниях.
- Каждый из этих цветов помогает создать особое настроение в пространстве, добавляя ему тепла, глубины или легкости. Вместе с возвращением ретро-палитр снова набирают популярность и отдельные декоративные элементы.
- Например, на кухнях появляются занавески на окнах – деталь, которая еще недавно считалась устаревшей, но теперь снова выглядит актуальной в новом прочтении.