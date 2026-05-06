По данным Homes & Gardens, сегодня дизайнеры все чаще советуют обращать внимание на сочетание оттенков, которые создают эффект роскоши без чрезмерных затрат.

Эксперты выделили несколько проверенных комбинаций, которые помогают создать гармоничный и комфортный интерьер – от классических нейтральных тонов до насыщенных "ценных" цветов.

На какие сочетания стоит обратить внимание?

  • Зеленый и золотой

Глубокие оттенки зеленого уже несколько лет остаются среди трендов. В сочетании с золотыми акцентами – зеркалами, декором или текстилем – они создают эффект дорогого и изысканного пространства. Такая комбинация особенно хорошо работает в спальнях и гостиных.

Сочетание зеленого и золотого в интерьере / Фото Pinterest

  • Шоколадно-коричневый и бежевый

Вместо привычных светлых ванных комнат дизайнеры советуют присмотреться к теплым землистых оттенков. Сочетание глубокого коричневого с мягким бежевым создает атмосферу спокойствия и уюта, напоминая природные материалы – камень или дерево.


Шоколадно-коричневый и бежевый цвета хорошо смотрятся вместе / Фото Pinterest

  • Темно-синий и латунь

Насыщенный темно-синий в сочетании с металлическими акцентами, в частности латунью, добавляет интерьеру глубины и элегантности. Это универсальное решение: темный цвет может стать основой, а металл – стильным акцентом в деталях.


Насыщенный темно-синий хорошо сочетается с металлическими акцентами / Фото Pinterest

  • Бордовые и "драгоценные" оттенки

Изумрудный, аметистовый, бордовый или сапфировый – эти цвета ассоциируются с роскошью. Их рекомендуют комбинировать между собой или сочетать со светлыми нейтральными тонами, чтобы сбалансировать интерьер и избежать перегрузки.


Бордовые оттенки выглядят дорого / Фото Pinterest

  • Сочетание нейтральных тонов

Смешивание нескольких нейтральных оттенков – от бежевого до серого – создает спокойную и изысканную атмосферу. Такой подход позволяет сделать интерьер "тихо роскошным" без ярких акцентов.


Сочетание нейтральных тонов всегда выглядит красиво и сдержанно / Фото Pinterest

  • Черно-коричневая гамма

Когда-то противоречивое сочетание черного и коричневого сегодня считается стильным и современным. Теплые оттенки карамели, меда или шоколада в сочетании с черными деталями добавляют пространству глубины и уюта.


Черно-коричневая гамма является стильной и современной / Фото Pinterest

Какие цвета лучше не сочетать в интерьере?

Как пишет Better Homes and Gardens, некоторые сочетания цветов могут выглядеть слишком резко или создавать дискомфорт в пространстве, особенно если их использовать без баланса.

  • Темно-синий и коралловый – контраст слишком резкий, интерьер может выглядеть перегруженным.
  • Коричневый и бордовый – оба цвета тяжелые и темные, вместе создают мрачную атмосферу.
  • Серый и желтый – популярное сочетание, но в неправильных оттенках выглядит холодно и неестественно.
  • Красный и черный – слишком агрессивная комбинация, которая может давить психологически.
  • Фиолетовый и оранжевый – сложное сочетание, которое легко сделать хаотичным и визуально "кричащим".

В то же время дизайнеры отмечают: даже эти цвета можно сочетать, если правильно подобрать оттенки, пропорции и добавить нейтральные элементы.

Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?

  • В 2026 году дизайн интерьеров делает ставку на хорошо знакомые цвета, которые получили новую жизнь которые получили новую жизнь в современном оформлении. Дизайнеры снова активно используют такие оттенки, как авокадо-зеленый, сиреневый, терракотовый, нежная магнолия и глубокий шоколадно-коричневый – но уже в более сдержанных и сбалансированных сочетаниях.
  • Каждый из этих цветов помогает создать особое настроение в пространстве, добавляя ему тепла, глубины или легкости. Вместе с возвращением ретро-палитр снова набирают популярность и отдельные декоративные элементы.
  • Например, на кухнях появляются занавески на окнах – деталь, которая еще недавно считалась устаревшей, но теперь снова выглядит актуальной в новом прочтении.