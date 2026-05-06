По данным Homes & Gardens, сегодня дизайнеры все чаще советуют обращать внимание на сочетание оттенков, которые создают эффект роскоши без чрезмерных затрат.

Эксперты выделили несколько проверенных комбинаций, которые помогают создать гармоничный и комфортный интерьер – от классических нейтральных тонов до насыщенных "ценных" цветов.

На какие сочетания стоит обратить внимание?

Зеленый и золотой

Глубокие оттенки зеленого уже несколько лет остаются среди трендов. В сочетании с золотыми акцентами – зеркалами, декором или текстилем – они создают эффект дорогого и изысканного пространства. Такая комбинация особенно хорошо работает в спальнях и гостиных.



Шоколадно-коричневый и бежевый

Вместо привычных светлых ванных комнат дизайнеры советуют присмотреться к теплым землистых оттенков. Сочетание глубокого коричневого с мягким бежевым создает атмосферу спокойствия и уюта, напоминая природные материалы – камень или дерево.



Темно-синий и латунь

Насыщенный темно-синий в сочетании с металлическими акцентами, в частности латунью, добавляет интерьеру глубины и элегантности. Это универсальное решение: темный цвет может стать основой, а металл – стильным акцентом в деталях.



Бордовые и "драгоценные" оттенки

Изумрудный, аметистовый, бордовый или сапфировый – эти цвета ассоциируются с роскошью. Их рекомендуют комбинировать между собой или сочетать со светлыми нейтральными тонами, чтобы сбалансировать интерьер и избежать перегрузки.



Сочетание нейтральных тонов

Смешивание нескольких нейтральных оттенков – от бежевого до серого – создает спокойную и изысканную атмосферу. Такой подход позволяет сделать интерьер "тихо роскошным" без ярких акцентов.



Черно-коричневая гамма

Когда-то противоречивое сочетание черного и коричневого сегодня считается стильным и современным. Теплые оттенки карамели, меда или шоколада в сочетании с черными деталями добавляют пространству глубины и уюта.



Какие цвета лучше не сочетать в интерьере?

Как пишет Better Homes and Gardens, некоторые сочетания цветов могут выглядеть слишком резко или создавать дискомфорт в пространстве, особенно если их использовать без баланса.

Темно-синий и коралловый – контраст слишком резкий, интерьер может выглядеть перегруженным.

Коричневый и бордовый – оба цвета тяжелые и темные, вместе создают мрачную атмосферу.

Серый и желтый – популярное сочетание, но в неправильных оттенках выглядит холодно и неестественно.

Красный и черный – слишком агрессивная комбинация, которая может давить психологически.

Фиолетовый и оранжевый – сложное сочетание, которое легко сделать хаотичным и визуально "кричащим".

В то же время дизайнеры отмечают: даже эти цвета можно сочетать, если правильно подобрать оттенки, пропорции и добавить нейтральные элементы.

