Дизайнер Маріо Призмич Вурделья назвав 3 тренди, які незабаром стануть дуже популярними. Про це пише Vogue Adria.

Які тренди у дизайні інтер'єру пануватимуть у 2026 році?

Лаковані меблі повертаються

Після багатьох років матових поверхонь у моду знову входять глянцеві меблі. Але тепер вони сучасніші й більш футуристичні на вигляд. Особливо популярними стали лаковані столи, шафи та яскраві акцентні меблі у пастельних відтінках, зокрема у масляно-жовтому кольорі.

Дизайнери радять не перевантажувати інтер'єр блиском – достатньо одного великого глянцевого елемента, щоб освіжити простір.

Лаковані меблі знову у моді / Фото Andrea Ferrari / MOGG

Пастельні кольори витісняють білий

Одним із головних кольорів 2026 року став ніжний масляно-жовтий. Також популярними будуть м'які рожеві, блакитні, бірюзові та зелені відтінки. Дизайнери зазначають, що люди поступово відмовляються від холодних білих інтер'єрів і переходять до тепліших та спокійніших кольорів.

Пастель тепер використовують не лише як декор, а як спосіб створити комфортну й розслаблену атмосферу вдома.

Головний колір 2026 року / Фото Tacchini

Максимум комфорту

Ще один великий тренд – дуже м'які та глибокі дивани й крісла. Меблі стають менш строгими та більш "розслабленими" на вигляд. На виставці особливу увагу привернули великі модульні дивани та крісла, у яких головне – комфорт. Дизайнери вважають, що саме зручний великий диван тепер задає характер усьому інтер'єру.

У 2026 році дизайнери обирають м'які та модульні дивани / Фото ClassiCon / Arlfex

Інші тренди у дизайні інтер'єру

Як показав "Тиждень дизайну" у Мілані, у 2026 році дизайнери роблять ставку на одне: дім має бути живим, зручним і таким, що легко змінюється. Про це пише Elle decor.

Серед основних трендів:

Інтер'єри з суцільним візерунком

Дуже популярними стають простори, де один візерунок або мотив "заповнює" все: стіни, стелю, іноді навіть підлогу. Через це кімната має вигляд єдиної композиції, а не набору окремих елементів.

Такий підхід створює ефект занурення – ніби ти всередині цілісного дизайну / Фото Felix Speller

"Стара розкіш" і ефект історії

Замість ідеальних нових інтер'єрів повертається стиль із характером: легка потертість, асиметрія, ефект "життя".

Простір має бути не як шоурум, а як дім, у якому вже є історія / Фото Manfredi Gioacchini

Світло як частина дизайну

Освітлення більше не просто функція. Лампи й світлові інсталяції стають повноцінною частиною архітектури простору.

Світло тепер формує настрій і навіть змінює сприйняття кімнати / Фото Bocci x TFP

Текстиль як акцент

Штори й тканини стають головним декоративним елементом – іноді навіть схожим на арт-об'єкти.

Штори і тканини припиняють бути лише тлом / Фото Andrea Ferrari

Стіл як прикраса інтер'єру

Посуд, сервірування і текстиль на столі стають яскравими, декоративними і навіть "ювелірними".

Стіл тепер – це не тільки функція, а частина дизайну кімнати / Фото Cristina Troisi

Які системи зберігання у 2026 році підвищуть ціну інтер'єру

У 2026 році системи зберігання мають бути не лише зручними, а й стильними. Дизайнери радять обирати рішення, які роблять інтер'єр дорожчим і більш продуманим на вигляд.

