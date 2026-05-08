Дизайнер Марио Призмич Вурделья назвал 3 тренда, которые вскоре станут очень популярными. Об этом пишет Vogue Adria.
Какие тренды в дизайне интерьера будут господствовать в 2026 году?
Лакированная мебель возвращается
После многих лет матовых поверхностей в моду снова входит глянцевая мебель. Но теперь она более современная и более футуристическая на вид. Особенно популярными стали лакированные столы, шкафы и яркая акцентная мебель в пастельных оттенках, в частности в масляно-желтом цвете.
Дизайнеры советуют не перегружать интерьер блеском – достаточно одного большого глянцевого элемента, чтобы освежить пространство.
Лакированная мебель снова в моде / Фото Andrea Ferrari / MOGG
Пастельные цвета вытесняют белый
Одним из главных цветов 2026 года стал нежный масляно-желтый. Также популярными будут мягкие розовые, голубые, бирюзовые и зеленые оттенки. Дизайнеры отмечают, что люди постепенно отказываются от холодных белых интерьеров и переходят к более теплым и спокойным цветам.
Пастель теперь используют не только как декор, а как способ создать комфортную и расслабленную атмосферу дома.
Главный цвет 2026 года / Фото Tacchini
Максимум комфорта
Еще один большой тренд – очень мягкие и глубокие диваны и кресла. Мебель становится менее строгой и более "расслабленной" на вид. На выставке особое внимание привлекли большие модульные диваны и кресла, в которых главное – комфорт. Дизайнеры считают, что именно удобный большой диван теперь задает характер всему интерьеру.
В 2026 году дизайнеры выбирают мягкие и модульные диваны / Фото ClassiCon / Arlfex
Другие тренды в дизайне интерьера
Как показала "Неделя дизайна" в Милане, в 2026 году дизайнеры делают ставку на одно: дом должен быть живым, удобным и таким, что легко меняется. Об этом пишет Elle decor.
Среди основных трендов:
Интерьеры со сплошным узором
Очень популярными становятся пространства, где один узор или мотив "заполняет" все: стены, потолок, иногда даже пол. Из-за этого комната имеет вид единой композиции, а не набора отдельных элементов.
Такой подход создает эффект погружения – будто ты внутри целостного дизайна / Фото Felix Speller
"Старая роскошь" и эффект истории
Вместо идеальных новых интерьеров возвращается стиль с характером: легкая потертость, асимметрия, эффект "жизни".
Пространство должно быть не как шоурум, а как дом, в котором уже есть история / Фото Manfredi Gioacchini
Свет как часть дизайна
Освещение больше не просто функция. Лампы и световые инсталляции становятся полноценной частью архитектуры пространства.
Свет теперь формирует настроение и даже меняет восприятие комнаты / Фото Bocci x TFP
Текстиль как акцент
Шторы и ткани становятся главным декоративным элементом – иногда даже похожим на арт-объекты.
Шторы и ткани перестают быть лишь фоном / Фото Andrea Ferrari
Стол как украшение интерьера
Посуда, сервировки и текстиль на столе становятся яркими, декоративными и даже "ювелирными".
Стол теперь – это не только функция, а часть дизайна комнаты / Фото Cristina Troisi
Какие системы хранения в 2026 году повысят цену интерьера
В 2026 году системы хранения должны быть не только удобными, но и стильными. Дизайнеры советуют выбирать решения, которые делают интерьер дороже и более продуманным на вид.
Среди главных трендов:
"Бантри" – сочетание домашнего бара и кладовой для напитков и посуды.
Полки от пола до потолка – эффектные на вид.
Шкафы в насыщенных цветах делают интерьер более уютным и современным.
Шкафчики с тканевыми занавесами добавляют мягкости и домашнего уюта.
Винтажные системы хранения добавляют кухне характера и стиля.