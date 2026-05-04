Эксперты назвали 5 систем хранения, благодаря которым любой интерьер становится дороже на вид. Об этом пишет Homes and gardens.
Какие системы хранения выбрать в 2026 году?
"Бантри"
"Бантри" – это сочетание домашнего бара и кладовой, где хранят напитки и барные принадлежности. Обычно он имеет стеклянные полки, стильные шкафы и имеет вид части кухни или гостиной.
Его часто размещают в нише между комнатами, чтобы он был и функциональным, и незаметно вписанным в пространство.
Стеклянные полки, зеленые шкафы и стена с плиткой придают этому "бантре" роскоши и изысканности / Фото Caroline Sharpnack
Полки от пола до потолка
Такой тип библиотечного дизайна максимально использует пространство и создает эффектную, масштабную композицию. Полки от пола до потолка – это смелое дизайнерское решение, которое добавляет глубины интерьеру.
Дизайнер интерьеров Ребекка Хьюз создала в этой гостиной книжный шкаф от пола до потолка / Фото Rebecca Hughes
Хранение с насыщенным цветом
Покраска в один насыщенный цвет делает даже обычные шкафы выразительными и дизайнерскими. Цветовое "погружение" мебели и встроенных конструкций превращает их в декоративный элемент. Дизайнер Холли Велтен объясняет, что такой подход добавляет уюта и целостности пространству, делая его более "живым", а не сугубо утилитарным.
Дизайнер интерьеров Холли Велтен покрасила эти шкафы в землистый средне-коричневый цвет / Фото Hollie Velten LLC
Шкафчики с занавесами
Тканевые элементы на шкафах добавляют мягкости, уюта и ощущение продуманного интерьера.
Цветочная ткань toile de jouy превращает встроенные шкафы этой ванной комнаты на стильный акцент, который излучает шарм классического наследия / Фото Future / PAUL MASSEY
Винтажные кухонные системы хранения
Винтажные системы хранения добавляют кухне характера. Они помогают держать пространство опрятным.
Индустриальный стеллаж гордо стоит в центре этой кухни в стиле фермерского дома / Фото Debi Treloar
Какие системы хранения на кухне уже устарели
В этом году главная идея – обновить организацию кухни, потому что именно хранение делает наибольшую разницу. Многие решения уже устарели и только создают беспорядок. Об этом пишет Livingtec.
Что считается антитрендом:
глубокие нижние шкафы – в них вещи теряются и неудобно доставать. Вместо них лучше выдвижные ящики.
"только функциональность" без эстетики – кухню стоит делать еще и красивой, а не сугубо практичной.
угловые шкафы с Lazy Susan – часто неэффективны, вещи падают и теряются.
перегруженные открытые полки красивые на вид, но они быстро создают хаос и нуждаются в постоянной уборке.
настенные полки для специй занимают место и делают шкафы менее удобными.
Главные тренды и антитренды в дизайне интерьера 2026 года
Дизайн дома сейчас меняется: вместо "идеального шоурума" люди хотят уютное, живое пространство с характером.
Что в тренде:
Индивидуальность: яркие подушки, узоры, акцентные детали;
Натуральные материалы: дерево, камень, лен, растения (биофильный дизайн);
Бытовые вещи как декор: посуда, книги, кухонные предметы кухонные предметы;
Теплые цвета: беж, терракота, розовый, шалфейный, коричневый.
Что выходит из моды:
Холодный минимализм;
Дешевая массовая мебель;
Очень светлое выбеленное дерево (вместо него – более темные, более глубокие оттенки).