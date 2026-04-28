Дизайнеры интерьера рассказали, что популярно этой весной, а что уже теряет актуальность. Об этом пишет Bussiness Insider.
Что сейчас в тренде?
Личный стиль и яркие детали
Люди все чаще добавляют в дом характер и индивидуальность: смелые узоры, цветные подушки, пледы, акцентные детали.
Натуральные элементы
Популярным является так называемый биофильный дизайн, который предусматривает использование природных материалов: дерева, камня, льна, ротанга, растений и спокойных текстур.
Обычные вещи как декор
Посуда, кухонные принадлежности, книги или хорошо разложенные бытовые вещи становятся частью интерьера.
Теплые природные цвета
В моде теплые оттенки: терракотовый, бежевый, розово-пыльный, шалфейно-зеленый, коричневый.
Что выходит из моды?
Минимализм
Стерильные, пустые и слишком простые интерьеры уступают более уютным и "живым" пространствам.
Дешевая массовая мебель
Люди чаще выбирают качественную мебель, которая прослужит долго и может обновляться со временем.
Очень светлое выбеленное дерево
Вместо светлых деревянных оттенков возвращаются более темные и глубокие цвета – орех, эспрессо, темное дерево.
Совет дизайнеров: как создать уютный интерьер, который не выходит из моды
Дизайнеры советуют сочетать в интерьере старые и новые вещи. Именно такой подход делает пространство более живым, теплым и индивидуальным. Об этом пишет The Spruce.
Основная идея заключается в том, что интерьер будет выглядеть лучше, если в нем есть связь с историей. Это может быть винтажная мебель, семейные вещи сувениры из путешествий, картины или предметы от местных художников.
Как применить этот совет на практике:
Начинать с вещей б/у
Сначала стоит искать мебель и декор в секонд-хендах или на барахолках.
Использовать вещи нестандартно
Старые предметы могут иметь новую функцию (например, табурет как подставка для растений).
Думать о пространстве заранее
Во время любых покупок стоит учитывать, как вещь впишется в интерьер.
Лучший интерьер – это сочетание нового и старого, которое создает уютное, практичное и индивидуальное пространство, а не просто модную картинку.
Почему кухня может казаться устаревшей
Некоторые кухонные тренды уже устарели. В 2026 году дизайнеры советуют выбирать не моду, а удобство и практичность.
Что выходит из моды:
черная и искусственно состаренная фурнитура;
одинаковые ручки;
везде искусственные столешницы вместо натуральных материалов;
мелкая мозаичная плитка;
искусственно состаренные фасады;
подвесные рейки с кастрюлями;
слишком много верхних шкафов;
полностью белые кухни;
перегруженный "фермерский" стиль;
одинаковые материалы везде;
избыток открытых полок;
полностью открытая планировка без зон.
В 2026 кухня должна быть не просто красивой, а комфортной, практичной и уютной.