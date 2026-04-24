Специалисты назвали 6 кухонных трендов, которые должны остаться в прошлом. Об этом пишет House Digest.
Смотрите также Ламинат уходит в прошлое: за каким покрытием теперь охотятся украинцы
Какой кухню не хотят видеть дизайнеры в 2026 году?
Черные и "искусственно старые" металлические детали
Матовая черная фурнитура и "старое латунное" покрытие эффектные на вид, но быстро изнашиваются, царапаются или являются неровными. Поэтому дизайнеры советуют более долговечные варианты с мягким металлическим оттенком.
Одинаковые ручки везде
Когда все ручки на кухне одинаковые, пространство кажется скучным. Сейчас в тренде легкое разнообразие – различные формы ручек, но в одном стиле и цвете.
Искусственные каменные столешницы
Некоторые искусственные материалы, как кварц, могут скалываться или плохо выдерживать жар. Дизайнеры чаще выбирают натуральный камень – он долговечнее и дороже на вид.
Маленькая мозаичная плитка
Мелкая плитка с большим количеством швов создает визуальный шум и кажется перегруженной. Вместо нее лучше выбрать большие плитки или спокойные фактурные поверхности.
Искусственно "состаренные" фасады
Попытки сделать кухню старинной с помощью краски или эффектов сейчас кажется неестественным. Лучше позволить дереву стареть естественно или выбрать настоящие натуральные материалы.
Открытые подвесные рельсы для посуды
Подвешенные кастрюли красивые на вид, но быстро создают ощущение беспорядка и требуют постоянной уборки. Сейчас больше ценят закрытое хранение.
Слишком много верхних шкафов
Большое количество верхних шкафов "давит" и делает кухню тяжелой. Дизайнеры советуют больше открытости, стекла или комбинированного хранения.
Полностью белые кухни
Белый интерьер без контрастов имеет холодный и стерильный вид. Сейчас добавляют дерево, теплые цвета и текстуры, чтобы кухня была живой.
Слишком "фермерский" стиль
Перегруженный рустикальный декор (доски, сарайные двери, искусственная потертость) уже теряет актуальность. Ему на смену приходит более современный, спокойный дизайн.
Идеально одинаковые материалы
Когда все – от фасадов до столешниц – одинаковое, кухня кажется плоской. Дизайнеры призывают гармонично смешивать материалы: дерево, камень и металл.
Открытые полки повсюду
Открытые полки стильные на вид только тогда, когда они аккуратные. Если их много – это быстро превращается в хаос.
Полностью открытая планировка без зон
Open space уже не всегда удобен: не хватает хранения и появляется беспорядок. Сейчас в тренде – открытые, но зонированные кухни.
В 2026 году кухня должна быть не просто "модной", а удобной, продуманной и живой. Дизайнеры советуют меньше декора ради декора и больше практичности и природных материалов.
Профессиональные повара назвали 7 кухонных трендов, которые только усложняют готовку
Кухня – это не место, где дизайн должен побеждать удобство. Именно поэтому профессиональные повара говорят: некоторые "модные" решения красивые на фото, но в реальной жизни только мешают готовить. Об этом пишет The Spruce.
Белые столешницы – это красиво, но непрактично. На них видно каждое пятнышко, крошку или след от чашки. Ухаживать за ними приходится постоянно, и это быстро надоедает.
Глубокие ящики удобные, но если их слишком много, это становится проблемой. Высокие банки и контейнеры падают, а вещи сложно доставать. Часто обычные шкафы с полками работают лучше.
Мини-острова с раковиной неудобны в использовании: вода разбрызгивается на рабочую поверхность, и готовить становится сложнее.
Огромный остров эффектный на вид, но занимает много места и часто не имеет достаточно розеток. Из-за этого приходится тянуть удлинители через всю кухню.
Открытые полки нужно постоянно убирать, а посуда быстро покрывается пылью и жиром.
Когда вместо шкафов везде ставят только ящики, это не всегда удобно – не все вещи легко в них разместить, особенно высокие предметы.
Многие тренды созданы для Instagram, а не для ежедневной готовки. Профессиональные повара советуют выбирать более простые, но практичные решения.
5 вещей, которые выдают устаревшую кухню
Эксперт Даниэль Бидл назвал пять элементов, которые визуально "старят" кухню.
Это старые декоративные ручки, мелкая плитка на фартуке, плохое освещение, полностью серая кухня и неудачное сочетание материалов.