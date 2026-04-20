Эксперт из компании Kitchen Warehouse UK LTD Даниэль Бидл назвал несколько вещей, которые визуально "старят" кухню, и посоветовал простые способы обновления без ремонта. Об этом пишет Express.

Смотрите также Не жалюзи и не шторы: лучший способ оформить кухонные окна в 2026 году

Какие элементы старят кухню, и чем их заменить?

Старые декоративные ручки на шкафах

Массивные ручки с узорами или классическим дизайном могут создавать впечатление, что кухня давно не обновлялась. Лучше выбирать минималистичные ручки или фасады без ручек.

Мелкая плитка на фартуке

Маленькая плитка с большим количеством швов, особенно с яркими узорами, делает кухню перегруженной и устаревшей. Эксперт рекомендует выбирать крупные плитки или бесшовный фартук.

Мелкая яркая плитка перегружает пространство / Фото Pinterest

Плохое освещение

Один верхний свет или слишком резкое освещение создает тени и делает кухню менее уютной. Поэтому лучше совместить несколько источников света:

потолочный;

подсветку шкафов;

мягкое фоновое освещение.

Полностью серая кухня

Серые кухни были очень популярными, но сейчас они кажутся холодными и бесхарактерными.

Сегодня эксперт советует использовать дерево, теплые оттенки или цветные акценты.

Неудачное сочетание материалов

Если смешаны разные металлы, цвета и материалы, кухня не имеет целостного вида. Складывается впечатление, что ее собирали по частям. Поэтому лучше подбирать смесители, ручки, светильники и отделку в одном стиле.

Чтобы кухня имела современный вид, не обязательно делать ремонт. Иногда достаточно заменить ручки, обновить освещение или добавить теплые акценты.

Профессиональные повара назвали 6 трендов на кухне, которые мешают готовить каждый день

Эффектный дизайн кухни не всегда означает удобство. Некоторые модные решения хорошо выглядят на фото, но в реальной жизни только создают неудобства. Об этом пишет The Spruce.

Профессиональные повара рассказали, каких трендов они избегают.

Полностью белые столешницы

Белые поверхности имеют стильный вид, но на них видно каждую крошку, пятно от кофе или след от чашки. Лучше выбрать столешницу с узором или прожилками, где мелкая грязь менее заметна.

Слишком много глубоких ящиков

Большие глубокие ящики удобны для кастрюль, но если ими заменить все нижние шкафы – это неудобно. Бутылки и банки падают, а вещи трудно доставать. Поэтому стоит сочетать ящики с обычными шкафами.

Узкий остров со встроенной мойкой

Мойка на маленьком кухонном острове занимает место и постоянно брызгает водой на продукты и посуду. Следует устанавливать мойку только на достаточно большом острове.

Слишком большой кухонный остров

Большой остров имеет дорогой вид, но может мешать проходу и делать кухню тесной. Лучше выбирать размер пропорционально площади кухни.

Остров без розеток

Если на острове нет розеток, придется тянуть провода через всю кухню. Лучше сразу планировать встроенные розетки.

Открытые полки

Открытые полки модные, но на них быстро оседает жир, пыль и пар. Также нужно постоянно поддерживать порядок. Лучше выбирать закрытые шкафы, которые защищают вещи от грязи.

Итак, кухня должна быть не только красивой, но и практичной. Перед ремонтом стоит думать не о моде, а о комфорте ежедневной жизни.

Какой элемент 1960-х возвращается в кухонный интерьер?