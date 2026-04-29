Как отмечают эксперты издания Martha Stewart, ключевую роль играют не только цвет и материал, но и формат, укладка и текстура плитки.

Какие цвета лучше работают?

Первый шаг– определиться с атмосферой, которую вы хотите создать. Светлые цвета– кремовый, бежевый, мягкий белый– отражают больше света и делают помещение зрительно просторнее. Они также смотрятся актуально подольше и не перегружают интерьер.

Дизайнеры советуют избегать:

ярких и агрессивных цветов,

слишком темных оттенков, на которых заметны загрязнения.

Важно тестировать плитку прямо в ванной комнате.– освещение может кардинально изменить ее облик.

Какой материал выбрать?

Современные тренды отходят от глянца в пользу более "теплых" и тактильных поверхностей. Лучшие варианты:

фарфоровая плитка– крепкая и долговечная, хорошо подходит для пола;

керамическая плитка– оптимальная для стен и акцентов;

натуральный камень или тераццо– добавляют глубины и смотрятся дороже со временем.

Матовые или слегка текстурированные поверхности делают пространство более уютным и менее холодным.



Светлые цвета делают помещение визуально просторнее / Фото Pinterest

В небольших ванных комнатах важно избегать визуальной перегрузки. Именно поэтому дизайнеры советуют выбирать:

простые прямоугольные форм,

плитку в стиле "метро",

мягкие закругленные элементы.

Если хочется акцента, его лучше добавлять через текстуру– например, рифленую или волнистую плитку.



Волнистая или рефленная текстура создаст акценты / Фото Pinterest

Какой размер плитки выбрать?

Как отмечает Livingetc, выбор размера плитки– один из ключевых факторов, который влияет на восприятие пространства. И здесь есть неожиданное правило: в маленьких ванных лучше смотрится самая большая плитка, а не мелкая, как многие думают. Большие форматы (например, 60×60 см или 60×120 сантиметров):

уменьшают количество швов,

создают более "целостную" поверхность,

убирают визуальный шум,

делают пространство более открытым и упорядоченным.

