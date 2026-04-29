Как отмечают эксперты издания Martha Stewart, ключевую роль играют не только цвет и материал, но и формат, укладка и текстура плитки.
Какие цвета лучше работают?
Первый шаг– определиться с атмосферой, которую вы хотите создать. Светлые цвета– кремовый, бежевый, мягкий белый– отражают больше света и делают помещение зрительно просторнее. Они также смотрятся актуально подольше и не перегружают интерьер.
Дизайнеры советуют избегать:
- ярких и агрессивных цветов,
- слишком темных оттенков, на которых заметны загрязнения.
Важно тестировать плитку прямо в ванной комнате.– освещение может кардинально изменить ее облик.
Какой материал выбрать?
Современные тренды отходят от глянца в пользу более "теплых" и тактильных поверхностей. Лучшие варианты:
- фарфоровая плитка– крепкая и долговечная, хорошо подходит для пола;
- керамическая плитка– оптимальная для стен и акцентов;
- натуральный камень или тераццо– добавляют глубины и смотрятся дороже со временем.
Матовые или слегка текстурированные поверхности делают пространство более уютным и менее холодным.
Светлые цвета делают помещение визуально просторнее / Фото Pinterest
В небольших ванных комнатах важно избегать визуальной перегрузки. Именно поэтому дизайнеры советуют выбирать:
- простые прямоугольные форм,
- плитку в стиле "метро",
- мягкие закругленные элементы.
Если хочется акцента, его лучше добавлять через текстуру– например, рифленую или волнистую плитку.
Волнистая или рефленная текстура создаст акценты / Фото Pinterest
Какой размер плитки выбрать?
Как отмечает Livingetc, выбор размера плитки– один из ключевых факторов, который влияет на восприятие пространства. И здесь есть неожиданное правило: в маленьких ванных лучше смотрится самая большая плитка, а не мелкая, как многие думают. Большие форматы (например, 60×60 см или 60×120 сантиметров):
- уменьшают количество швов,
- создают более "целостную" поверхность,
- убирают визуальный шум,
- делают пространство более открытым и упорядоченным.
Как превратить ванную в SPA?
- Чтобы превратить обычную ванную комнату в настоящее SPA-пространство, следует обратить внимание на современные дизайнерские решения и функциональность. Одним из ключевых элементов является использование матовых смесителей., которые придают интерьеру сдержанную элегантность и выглядят более современно по сравнению с глянцевыми вариантами.
- Кроме того, следует установить SPA-душевые системы, которые обеспечивают максимальный комфорт и помогают расслабиться после напряженного дня.
- Подвесная сантехника делает помещение более легким и облегчает уборку., а встроенные смесители придают минимализму и аккуратности.