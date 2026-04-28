Эксперты Real Simple отмечают, что современные кухни все чаще отходят от идеально гладких поверхностей в пользу материалов, которые придают простору характеру и глубине.

Почему плитка снова в тренде?

Современная кухня– это уже не просто место для приготовления пищи, а полноценное жилое пространство. Именно поэтому дизайнеры ищут решение, которые делают интерьер более уютным и менее "искусственным". Плитка имеет несколько преимуществ:

создает эффект ручной работы,

благодаря швам и неровностям добавляет тактильности и глубины,

выглядит более "теплой" по сравнению с камнем или кварцем.

В отличие от идеально ровных поверхностей, плитка "играет" со светом и создает естественную вариативность оттенков, что делает кухню более живой.

Одно из самых смелых решений– использование плитки для полной облицовки кухонного острова. Из функционального элемента он превращается в центральный арт-объект., который задает стиль всему пространству. Такой подход позволяет сделать кухню более внятной даже без сложного декора.



Использование плитки для полной облицовки кухонного острова / Фото Unsplash

В 2026 году популярность набирает концепция total tile look– когда плитка переходит из столешницы на передник и дальше на стены. Это создает:

ощущение целостности,

визуальную гармонию,

эффект дорогостоящего дизайнерского решения.

Какие цвета выбрать?

В тренде– природная палитра:

оливковый,

терракотовый,

песочный,

глубокий зеленый.

такие оттенки хорошо сочетаются с деревом и придают интерьеру уют. В итоге кухня припоминает атмосферу пригородного дома даже в городской квартире.

Любопытно! Эксперты Southern Living назвали цвета, которых следует избегать, Если вы хотите создать современную и долговечную кухню. Речь идет о белом, серый, медово-дубовой, яркие синие и зеленые цвета.

Какой элемент кухонного дизайна снова возвращается в моду?

Раньше мы писали, что занавески снова становятся актуальными– и особенно уверенно возвращаются именно в кухню. Если раньше их считали устаревшим решением, то сегодня дизайнеры переосмысливают этот элемент, придавая ему современность и функциональность.

Кроме эстетики, занавески выполняют и практические задания: помогают регулировать освещение, обеспечивают приватность и создают ощущение уюта. При этом современный выбор позволяет легко подобрать вариант под любой стиль интерьера.