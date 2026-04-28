Експерти Real Simple відзначають, що сучасні кухні дедалі частіше відходять від ідеально гладких поверхонь на користь матеріалів, які додають простору характеру та глибини.
Дивіться також Як перетворити ванну на "люкс": прості дизайнерські рішення
Чому плитка знову в тренді?
Сучасна кухня – це вже не просто місце для приготування їжі, а повноцінний житловий простір. Саме тому дизайнери шукають рішення, які роблять інтер'єр більш затишним і менш "штучним". Плитка має кілька переваг:
- створює ефект ручної роботи,
- завдяки швам і нерівностям додає тактильності та глибини,
- виглядає більш "теплою" порівняно з каменем або кварцом.
На відміну від ідеально рівних поверхонь, плитка "грає" зі світлом і створює природну варіативність відтінків, що робить кухню більш живою.
Одне з найсміливіших рішень – використання плитки для повного облицювання кухонного острова. З функціонального елемента він перетворюється на центральний арт-об'єкт, який задає стиль усьому простору. Такий підхід дозволяє зробити кухню більш виразною навіть без складного декору.
Використання плитки для повного облицювання кухонного острова / Фото Unsplash
У 2026 році популярності набирає концепція total tile look – коли плитка переходить зі стільниці на фартух і далі на стіни. Це створює:
- відчуття цілісності,
- візуальну гармонію,
- ефект дорогого дизайнерського рішення.
Які кольори обрати?
У тренді – природна палітра:
- оливковий,
- теракотовий,
- пісочний,
- глибокий зелений.
акі відтінки добре поєднуються з деревом і додають інтер'єру затишку. У результаті кухня нагадує атмосферу заміського будинку навіть у міській квартирі.
Цікаво! Експерти Southern Living назвали кольори, яких варто уникати, якщо ви хочете створити сучасну та довговічну кухню. Мовиться про білий, сірий, медово-дубовий, яскраві сині та зелені кольори.
Який елемент кухонного дизайну знову повертається в моду?
Раніше ми писали, що фіранки знову стають актуальними – і особливо впевнено повертаються саме на кухню. Якщо раніше їх вважали застарілим рішенням, то сьогодні дизайнери переосмислюють цей елемент, додаючи йому сучасності та функціональності.
Окрім естетики, фіранки виконують і практичні завдання: допомагають регулювати освітлення, забезпечують приватність і створюють відчуття затишку. При цьому сучасний вибір дозволяє легко підібрати варіант під будь-який стиль інтер'єру.