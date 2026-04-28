Експерти Real Simple відзначають, що сучасні кухні дедалі частіше відходять від ідеально гладких поверхонь на користь матеріалів, які додають простору характеру та глибини.

Чому плитка знову в тренді?

Сучасна кухня – це вже не просто місце для приготування їжі, а повноцінний житловий простір. Саме тому дизайнери шукають рішення, які роблять інтер'єр більш затишним і менш "штучним". Плитка має кілька переваг:

створює ефект ручної роботи,

завдяки швам і нерівностям додає тактильності та глибини,

виглядає більш "теплою" порівняно з каменем або кварцом.

На відміну від ідеально рівних поверхонь, плитка "грає" зі світлом і створює природну варіативність відтінків, що робить кухню більш живою.

Одне з найсміливіших рішень – використання плитки для повного облицювання кухонного острова. З функціонального елемента він перетворюється на центральний арт-об'єкт, який задає стиль усьому простору. Такий підхід дозволяє зробити кухню більш виразною навіть без складного декору.



Використання плитки для повного облицювання кухонного острова / Фото Unsplash

У 2026 році популярності набирає концепція total tile look – коли плитка переходить зі стільниці на фартух і далі на стіни. Це створює:

відчуття цілісності,

візуальну гармонію,

ефект дорогого дизайнерського рішення.

Які кольори обрати?

У тренді – природна палітра:

оливковий,

теракотовий,

пісочний,

глибокий зелений.

акі відтінки добре поєднуються з деревом і додають інтер'єру затишку. У результаті кухня нагадує атмосферу заміського будинку навіть у міській квартирі.

Цікаво! Експерти Southern Living назвали кольори, яких варто уникати, якщо ви хочете створити сучасну та довговічну кухню. Мовиться про білий, сірий, медово-дубовий, яскраві сині та зелені кольори.

Який елемент кухонного дизайну знову повертається в моду?

Раніше ми писали, що фіранки знову стають актуальними – і особливо впевнено повертаються саме на кухню. Якщо раніше їх вважали застарілим рішенням, то сьогодні дизайнери переосмислюють цей елемент, додаючи йому сучасності та функціональності.

Окрім естетики, фіранки виконують і практичні завдання: допомагають регулювати освітлення, забезпечують приватність і створюють відчуття затишку. При цьому сучасний вибір дозволяє легко підібрати варіант під будь-який стиль інтер'єру.