Експерти ELLE decor назвали сім ключових рішень, які допоможуть створити ефект "дорогого" інтер'єру навіть у звичайній квартирі.

Як перетворити свою ванну на SPA?

Матові акценти замість хрому

Глянцеві поверхні поступово виходять із моди. Натомість популярності набувають матові змішувачі – у відтінках чорного, графіту або приглушеного золота. Вони виглядають стримано, сучасно та значно практичніші у догляді.



Матові акценти на кухні / Фото Pexels

Великий формат плитки

Дрібна плитка з великою кількістю швів візуально "дробить" простір. У тренді – великі плити (наприклад, 60 на 120 сантиметрів), які створюють ефект монолітної поверхні та асоціюються з дорогими матеріалами, як-от камінь або бетон.

Душова система у стилі SPA

Замість стандартних лійок дедалі частіше обирають вбудовані душові системи з широким верхнім душем. Такий "тропічний душ" не лише виглядає ефектно, а й створює відчуття спа-простору вдома.



Душова система у стилі SPA / Фото Pexels

Підвісна сантехніка

Підвісні унітази та раковини залишаються одним із головних трендів. Вони додають легкості інтер'єру, спрощують прибирання та візуально збільшують простір.



Підвісна сантехніка не лише гарна, але й практична / Фото Pexels

Вбудовані змішувачі

Як пише Bloom Decors, системи прихованого монтажу – ще один елемент сучасного дизайну. Коли змішувач "виходить" зі стіни, це створює чистий і лаконічний вигляд, який асоціюється з преміальними інтер'єрами.



Вбудовані змішувачі додають елегантності простору / Фото Pexels

Приховане зберігання

Безлад – головний ворог стильного простору. У сучасних ванних кімнатах всі речі максимально приховані: використовуються дзеркальні шафи до стелі, вбудовані ніші та закриті системи зберігання.

Сучасний дизайн ванної кімнати – це поєднання мінімалізму, функціональності та якісних матеріалів. У 2026 році розкіш – це не надлишок деталей, а продуманий простір, у якому кожен елемент має своє місце і працює на комфорт.

Раніше ми писали, що українці все частіше віддають перевагу безшовним покриттям у ванній. Вони обирають мікробетон, декоративне та венеціанське тинькування, через їх естетичність і практичність.