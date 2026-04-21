Експерти Livingetc прогнозують, що вже найближчими роками більшість нових ванних кімнат оформлюватимуть із використанням безшовних покриттів.

Причина – не лише естетика, а й практичність: такі матеріали виглядають дорожче, простіші у догляді та краще витримують вологе середовище.

Чому плитка втрачає популярність?

Основною слабкою стороною плитки залишаються шви. Саме вони з часом створюють найбільше проблем:

накопичують бруд і вологу,

темніють або покриваються грибком,

візуально "розбивають" простір.

У сучасних інтер'єрах, де домінують мінімалізм і цілісність, це вже вважається суттєвим недоліком.

Який матеріал набирає популярності?

Як пише Bathco, одним із головних трендів став мікробетон (мікроцемент) – безшовне покриття, яке створює ефект монолітної поверхні. Завдяки цьому стіни виглядають так, ніби виконані з єдиного матеріалу. Його основні переваги:

повна відсутність швів,

висока вологостійкість,

сучасний преміальний вигляд,

простіший монтаж.

Сучасні мікробетони обробляються гідрофобними засобами, завдяки чому не бояться вологи та не тріскаються, а для догляду достатньо звичайного очищення без агресивної хімії.



Мікробетон – новий тренд / Фото Pinterest

Що ще обирають замість плитки?

Окрім мікробетону, українці все частіше звертають увагу й на інші сучасні матеріали:

Декоративне тинькування

Створює ефект глибини й текстури, може імітувати камінь або бетон. Після спеціального покриття стає повністю вологостійким.

Венеціанське тинькування

Ідеальне рішення для тих, хто хоче отримати "ефект мармуру" без дорогих плит. Виглядає преміально та додає інтер'єру статусності.

Комбінації з деревом і металом

Поєднання світлого дерева з бетоном або тинькуванням додає тепла навіть стриманим інтер'єрам і залишається одним із наймодніших трендів.

Мінеральні покриття

"Дихаючі" матеріали допомагають боротися з конденсатом і покращують мікроклімат у приміщенні.

Хоча нові рішення зазвичай дорожчі за класичну плитку на старті, у довгостроковій перспективі вони можуть бути вигіднішими:

не потребують оновлення швів,

знижують ризик появи грибка,

легші у догляді.

