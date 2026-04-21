Експерти видання House Beautiful назвали нового фаворита, який дедалі частіше з'являється в українських квартирах.

Дивіться також Все більше людей проти: що не так із натяжними стелями і чому вони зникають з квартир

Чому вподобання змінюються?

Фахівці пояснюють: сучасний вініл суттєво відрізняється від дешевих варіантів минулого. Нові технології дозволяють максимально точно імітувати дерево або камінь, зберігаючи при цьому високу практичність. На цьому фоні ламінат поступово здає позиції – передусім через свою чутливість до вологи та механічних пошкоджень.

У чому перевага вінілу?

Експерти Southern Living виділяють кілька причин, чому саме вініл стає дедалі популярнішим:

  • Комфорт у щоденному використанні

Вініл м'якший і тепліший на дотик, не створює ефекту "холодної підлоги" і добре поєднується з системами підігріву.

  • Стійкість до вологи

На відміну від ламінату, вініл не боїться води, тому його активно використовують у кухнях, коридорах і навіть ванних кімнатах.

  • Витривалість

Подряпини, удари чи падіння предметів не є критичними для якісного покриття, що особливо важливо у повсякденному житті.

  • Естетика

Сучасний вініл може виглядати як дорогий паркет, але коштує дешевше, що дозволяє створити стильний інтер'єр без значних витрат.

  • Простий монтаж

Більшість покриттів мають замкову систему, що дозволяє швидко укласти підлогу без складних робіт.


Вініл м'якший і тепліший на дотик / Фото Unsplash

Де вініл використовують найчастіше?

Найкраще вініл показує себе у зонах із підвищеним навантаженням – кухнях, передпокоях і дитячих кімнатах. Саме там важлива стійкість до вологи та механічних впливів. Водночас його все частіше використовують і у вітальнях як доступну альтернативу паркету – без втрати візуального ефекту.

Попри популярність, вініл не є універсальним рішенням. Експерти радять обережно використовувати його:

  • у неопалюваних приміщеннях без спеціальних морозостійких варіантів;
  • у кімнатах із постійним прямим сонячним світлом – дешеві моделі можуть втрачати колір.

Цікаво! Кварц-вініл також є популярною альтернативою завдяки міцності, вологостійкості і широкому вибору текстур.

Дизайнери називають вініл одним із головних трендів найближчих років. Причина – поєднання практичності, естетики та доступної ціни. Саме тому все більше українців під час ремонту обирають нові матеріали, які ще кілька років тому здавалися нетиповими.