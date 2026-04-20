Чому дизайнери не радять обирати натяжні стелі – розповіла дизайнерка з ніком @tseliuk.design у тіктоці.

Дивіться також “Переживуть” усі тренди: які кольори для вітальні будуть модні аж до 2030 року

Чому не варто робити натяжну стелю?

Головна претензія – естетика. Глянцеві або напівматові полотна мають характерний блиск, який часто виглядає неприродно, особливо при яскравому або боковому освітленні. У порівнянні з класичною фарбованою стелею така поверхня може створювати відчуття "дешевшого" матеріалу.

Окрім цього, навіть білий колір натяжної стелі іноді виглядає не таким "чистим", як очікується – він може віддавати сірим або холодним відтінком залежно від освітлення і якості плівки.

Ще один нюанс – акустика. Натяжна стеля працює як своєрідна мембрана, через що звук у приміщенні може поводитися інакше: з'являється легке "гудіння" або змінюється сприйняття тиші. Це не завжди критично, але в деяких випадках може створювати дискомфорт.



Що не так із натяжними стелями і чому вони зникають з квартир / Фото Pinterest

Попри критику, натяжні стелі масово встановлюють – і причина доволі проста: практичність. Як наголошує Nevitec, серед ключових переваг:

швидкий монтаж без пилу та "брудних" робіт;

ідеально рівна поверхня без складного вирівнювання;

захист від затоплення – полотно може утримати воду.

Саме останній пункт часто стає вирішальним у багатоквартирних будинках, де ризик протікання від сусідів зверху залишається актуальним.

Коли це виправдане рішення?

Є ситуації, де натяжна стеля дійсно працює найкраще:

у старих будинках із нерівними перекриттями;

у спальнях із простим освітленням;

у квартирах із достатньою висотою стелі (від 2,7 метра).

У таких умовах її недоліки менш помітні, а переваги – максимально відчутні. Отже, натяжні стелі – це не універсальне "добре" чи "погано" рішення, а інструмент. Дизайнери часто критикують їх за вигляд, тоді як користувачі цінують за зручність і швидкість. Тож вибір залежить від пріоритетів: якщо потрібен практичний і швидкий ремонт – це цілком робочий варіант. Якщо ж важливий візуальний ефект і деталізація – доведеться звернутися до більш складних рішень.

Раніше ми писали, що у 2026 році кухонні комори повертаються в тренди, дозволяючи знайти баланс між естетикою та практичністю. Сучасні комори розширюють функціональність кухні, забезпечуючи зручність зберігання та швидкий доступ до продуктів.