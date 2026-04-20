Почему дизайнеры не советуют выбирать натяжные потолки – рассказала дизайнер с ником @tseliuk.design в тиктоке.

Почему не стоит делать натяжной потолок?

Главная претензия – эстетика. Глянцевые или полуматовые полотна имеют характерный блеск, который часто выглядит неестественно, особенно при ярком или боковом освещении. По сравнению с классическим крашеным потолком такая поверхность может создавать ощущение "более дешевого" материала.

Кроме этого, даже белый цвет натяжного потолка иногда выглядит не таким "чистым", как ожидается – он может отдавать серым или холодным оттенком в зависимости от освещения и качества пленки.

Еще один нюанс – акустика. Натяжной потолок работает как своеобразная мембрана, из-за чего звук в помещении может вести себя иначе: появляется легкое "гудение" или меняется восприятие тишины. Это не всегда критично, но в некоторых случаях может создавать дискомфорт.



Несмотря на критику, натяжные потолки массово устанавливают – и причина довольно проста: практичность. Как отмечает Nevitec, среди ключевых преимуществ:

быстрый монтаж без пыли и "грязных" работ;

идеально ровная поверхность без сложного выравнивания;

защита от затопления – полотно может удержать воду.

Именно последний пункт часто становится решающим в многоквартирных домах, где риск протечек от соседей сверху остается актуальным.

Когда это оправданное решение?

Есть ситуации, где натяжной потолок действительно работает лучше всего:

в старых домах с неровными перекрытиями;

в спальнях с простым освещением;

в квартирах с достаточной высотой потолка (от 2,7 метра).

В таких условиях его недостатки менее заметны, а преимущества – максимально ощутимы. Итак, натяжные потолки – это не универсальное "хорошо" или "плохо" решение, а инструмент. Дизайнеры часто критикуют их за вид, тогда как пользователи ценят за удобство и скорость. Поэтому выбор зависит от приоритетов: если нужен практический и быстрый ремонт – это вполне рабочий вариант. Если же важен визуальный эффект и детализация – придется обратиться к более сложным решениям.

