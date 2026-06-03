За даними фахівців "Оkdiario", головним трендом стає мінімалізм. Ванні кімнати дедалі частіше сприймаються не лише як функціональний простір, а як повноцінна частина сучасного інтер'єру.

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Саме тому дизайнери відмовляються від громіздких конструкцій на користь більш легких та естетичних рішень.

Що дизайнери обирають натомість?

Душові на рівні підлоги

Перший тренд, який набирає популярності, – душові з натуральним каменем або конструкції, інтегровані в рівень підлоги. Вони створюють ефект єдиного простору без порогів і виступів, завдяки чому ванна кімната виглядає більш просторою та сучасною.

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Такі рішення особливо цінують за зручність і безбар'єрність, хоча їх встановлення потребує ретельного планування та професійного монтажу.



Душові кабіни на рівні підлоги / Фото Pinterest

Прозорі перегородки без рамок

Ще один популярний напрям – душові перегородки з прозорого скла без рамок та декоративних елементів. Такі конструкції практично непомітні в інтер'єрі, добре пропускають світло та візуально збільшують площу приміщення.

Дизайнери відзначають, що саме безрамне скло дозволяє створити відчуття легкості та зробити навіть невелику ванну кімнату більш відкритою.

Душові перегородки з прозорого скла без рамок / Фото Pinterest

Відкриті душові з єдиною поверхнею

Третім трендом стали відкриті душові з єдиною підлогою без дверей і чітких меж. У таких проєктах вся ванна кімната виглядає як цілісний простір, де душова зона плавно переходить в інші функціональні частини приміщення. Подібний підхід давно використовується в японських та інших азійських інтер'єрах, а тепер активно поширюється і в Європі.

Відкриті душові з єдиною підлогою без дверей / Фото Pinterest

Експерти прогнозують, що у 2026 році саме відкриті душові рішення стануть одним із головних трендів у дизайні ванних кімнат, поступово витісняючи традиційні кабіни з громіздкими перегородками.

Які системи для кухні обирають дизайнери?