За словами експертів з дизайну Livingetc, класичні нижні шафи часто створюють проблему "мертвого простору": предмети губляться у глибині полиць, а для доступу до них доводиться нахилятися або навіть ставати навколішки.

Дивіться також Не фарбуйте стіни в ці кольори: які відтінки вже за рік виглядають застарілими

Який тренд замінює нижні шафи?

Натомість великі висувні шухляди дозволяють бачити весь вміст одразу та швидко діставати необхідний посуд чи кухонне приладдя. Фахівці зазначають, що одна нижня шафа може бути замінена кількома рівнями шухляд, що не лише підвищує комфорт користування, а й допомагає ефективніше використовувати кожен сантиметр простору.

Особливо популярними стали глибокі шухляди для:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

каструль,

сковорідок,

контейнерів та дрібної побутової техніки.

Тренд активно поширюється в сучасних кухнях Європи та Північної Америки, де дизайнери все більше орієнтуються не на максимальну кількість меблів, а на зручність щоденного користування.



Великі висувні шухляди дозволяють бачити весь вміст одразу / Фото Unsplash

Крім того, нові концепції кухонного зберігання включають високі пенали, приховані системи організації та додаткові висувні модулі, які замінюють традиційні рішення.

Експерти наголошують, що мова йде не про відмову від місць для зберігання, а про їх переосмислення. Саме тому система висувних шухляд дедалі частіше стає стандартом у нових кухонних проєктах, поступово витісняючи звичні нижні шафи.

Раніше ми писали, що у 2026 році у дизайни кухонь повертаються плиткові стільниці, що надають простору характеру та глибини. Популярною стає концепція total tile look, яка створює відчуття цілісності та візуальної гармоніїю