Эксперты издания House Beautiful назвали нового фаворита, который все чаще появляется в украинских квартирах.
Почему предпочтения меняются?
Специалисты объясняют: современный винил существенно отличается от дешевых вариантов прошлого. Новые технологии позволяют максимально точно имитировать дерево или камень, сохраняя при этом высокую практичность. На этом фоне ламинат постепенно сдает позиции – прежде всего из-за своей чувствительности к влаге и механическим повреждениям.
В чем преимущество винила?
Эксперты Southern Living выделяют несколько причин, почему именно винил становится все более популярным:
- Комфорт в ежедневном использовании
Винил мягче и теплее на ощупь, не создает эффекта "холодного пола" и хорошо сочетается с системами подогрева.
- Устойчивость к влаге
В отличие от ламината, винил не боится воды, поэтому его активно используют в кухнях, коридорах и даже ванных комнатах.
- Выносливость
Царапины, удары или падения предметов не являются критическими для качественного покрытия, что особенно важно в повседневной жизни.
- Эстетика
Современный винил может выглядеть как дорогой паркет, но стоит дешевле, что позволяет создать стильный интерьер без значительных затрат.
- Простой монтаж
Большинство покрытий имеют замковую систему, что позволяет быстро уложить пол без сложных работ.
Винил мягче и теплее на ощупь / Фото Unsplash
Где винил используют чаще всего?
Лучше всего винил показывает себя в зонах с повышенной нагрузкой – кухнях, прихожих и детских комнатах. Именно там важна устойчивость к влаге и механическим воздействиям. В то же время его все чаще используют и в гостиных как доступную альтернативу паркету – без потери визуального эффекта.
Несмотря на популярность, винил не является универсальным решением. Эксперты советуют осторожно использовать его:
- в неотапливаемых помещениях без специальных морозостойких вариантов;
- в комнатах с постоянным прямым солнечным светом – дешевые модели могут терять цвет.
Интересно! Кварц-винил также является популярной альтернативой благодаря прочности благодаря прочности, влагостойкости и широкому выбору текстур.
Дизайнеры называют винил одним из главных трендов ближайших лет. Причина – сочетание практичности, эстетики и доступной цены. Именно поэтому все больше украинцев во время ремонта выбирают новые материалы, которые еще несколько лет назад казались нетипичными.