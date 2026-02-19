Все больше владельцев квартир и домов обращают внимание на кварц-винил – материал, который называют альтернативой нового поколения. Он сочетает привлекательный дизайн с повышенной прочностью и влагостойкостью. Об этом пишет "Радио Трек".
Смотрите также Натяжные потолки теряют лидерство: 4 современные альтернативы для стильного интерьера
Почему традиционный ламинат теряет популярность?
В свое время ламинат был компромиссом между ценой и эстетикой. Однако с годами проявились его слабые стороны:
- чувствительность к влаге;
- риск вздутия после контакта с водой;
- уязвимость к ударам и перепадам температур;
- постепенный рост стоимости.
Быстрее всего износ ламината заметен в кухнях, прихожих и у входа – там покрытие часто теряет опрятный вид уже через несколько лет.
Что такое кварц-винил ?
Кварц-виниловое покрытие – это многослойный пол с добавлением кварца в основу. Именно этот компонент обеспечивает прочность и стабильность, а верхний слой защищает от истирания.
Основные преимущества материала:
- полная влагостойкость;
- устойчивость к царапинам и нагрузкам;
- сохранение формы при изменении температур;
- легкий уход без специальных средств;
- долговечность даже во влажных зонах.
Благодаря этому кварц-винил укладывают не только в гостиных или спальнях, но и в кухнях и даже ванных комнатах.
Еще один плюс – широкий выбор текстур и оттенков. Покрытие может имитировать: натуральную древесину, камень, бетон, светлые и темные породы дерева.
Кварц-винил может имитировать различные текстуры / Фото из открытых источников
Бесшовная укладка на больших площадях создает ощущение целостного пространства – это особенно актуально для квартир-студий и открытых планировок.
Современный кварц-винил не выделяет вредных веществ, приятный на ощупь и частично поглощает бытовой шум. Его часто используют в детских комнатах и спальнях.
Покрытие совместимо с системами теплого пола, что делает его удобным решением для энергоэффективного жилья
Итак, кварц-винил сочетает в себе сразу несколько характеристик: долговечность, эстетику, универсальность и простоту монтажа. Именно поэтому этот материал все чаще выбирают вместо ламината или линолеума.
Какие 4 тренда пола станут главными в 2026 году?
Пол может полностью изменить вид дома. Но дизайнер Эрика Дейл советует: выбирайте не то, что модное сейчас, а то, что действительно нравится вам. Качественное покрытие служит десятилетиями, поэтому лучше сделать один раз и правильно. Об этом пишет House Digest.
Вот что будет в тренде в 2026 году:
Натуральные материалы
В моде дерево, корок, мрамор, травертин – все, что имеет природное происхождение. Такие полы добавляют тепла и дорогие на вид.
Экологические решения
Популярность имеют бамбук, переработанная древесина, плитка из вторичного сырья, натуральный линолеум. Люди все чаще учитывают экологичность и выбирают материалы с меньшим воздействием на окружающую среду.
Теплые оттенки
Холодные серые полы уходят в прошлое. В моде медовые, карамельные, ореховые и глубокие коричневые оттенки. Они делают интерьер более уютным и лучше сочетаются с различными стилями.
Яркие узоры и цвета
Шахматный рисунок, геометрия, мозаика, необычные цвета – пол становится акцентом интерьера.
Традиционный плинтус выходит из моды: чем его заменяют в Европе
- Стык между полом и стеной – мелочь, которая влияет на вид всего интерьера.
- Раньше плинтус ставили обязательно, чтобы скрыть неровности. Сегодня все чаще от него отказываются ради минимализма.
- Вместо классического плинтуса выбирают: скрытый – вровень со стеной, современный и аккуратный; дюрополимерный – прочный и влагостойкий; пробковый шов – почти незаметный, без выступов.
- Плинтус оставляют в случае, если стены неровные или нужна дополнительная защита.