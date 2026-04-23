Даже при недостатке естественного света можно подобрать неприхотливые варианты, которые легко адаптируются к таким условиям. Какие растения выбрать для ванны – рассказало издание Better Homes and Gardens.
Какие растения идеально подойдут для ванной комнаты?
- Драцена Сандера
Это растение, известно как "лаки-бамбук", – один из самых простых вариантов для ванной. Она может расти даже в обычной воде, без почвы, что делает ее идеальной для помещений с высокой влажностью. Драцена хорошо переносит тень, не требует частого ухода и прекрасно смотрится в минималистичных интерьерах. Достаточно лишь следить, чтобы в емкости всегда была чистая вода.
- Хедера
Плющ или хедера – идеальное растение для создания "живых" акцентов. Ее длинные побеги красиво спадают с полок или подвесных кашпо, добавляя ванной уюта. Она хорошо переносит тень и любит влажный воздух, поэтому в ванной практически не нуждается в опрыскивании. Главное – поддерживать почву слегка влажной.
Растения в ванной комнате добавляют уюта / Фото Unsplash
- Филодендрон
Филодендрон – классика среди тропических растений. Он обожает влажность и легко адаптируется к условиям ванной комнаты. Для темных помещений лучше выбирать сорта с однотонными зелеными листьями. Растение не требует частого полива, но хорошо реагирует на влажный воздух и периодические подкормки.
- Сансевиерия
Сансевиерия, известна как "тещин язык", – одно из самых неприхотливых растений. Она хорошо переносит как влажность, так и недостаток света. Поливать ее нужно редко – лишь после полного высыхания почвы. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.
- Аспидистра
Аспидистра – одно из самых выносливых комнатных растений. Она может расти даже в полной тени и не требует особого ухода. Ее крупные глянцевые листья придают интерьеру тропический вид. Растение не боится кратковременной засухи, но не любит чрезмерного полива – это стоит учитывать.
Почему стоит добавить растения в ванную?
Как пишет Times of India, растения не только украшают пространство, но и:
- создают атмосферу спа прямо дома;
- улучшают микроклимат;
- добавляют интерьеру глубины и уюта.
В 2026 году тренд на "живые" интерьеры только усиливается, и даже небольшое растение в ванной может полностью изменить ощущение от пространства.
