Сегодня потолок – это полноценный элемент интерьера, который влияет на атмосферу пространства. Об этом сообщает "Радио Трек".

Чем заменить натяжные потолки в 2026 году?

Легкие гипсокартонные конструкции

Вместо больших коробов сейчас используют легкие минималистичные конструкции со скрытой подсветкой, эффектом "парения" и встроенными линейными светильниками. Они не только имеют современный вид, но и помогают разделять пространство на зоны и создавать комфортное, равномерное освещение.

Спальня с деревянным потолком / Фото Pinterest

Натуральное дерево

Современные интерьеры используют большие деревянные панели или реечные системы с подсветкой. Дерево добавляет тепла, улучшает акустику и со временем приобретает еще более глубокий и благородный вид.

Гостиная с деревянным потолком / Фото Pinterest

Фактурные покрытия: микроцемент и декоративная штукатурка

В 2026 году дизайнеры вместо идеальной гладкости выбирают живую текстуру. Микроцемент создает эффект бетонной поверхности без лишней нагрузки, а декоративная штукатурка позволяет получить различные визуальные эффекты – от деликатных до рельефных.

Микроцементный потолок в спальне / Фото Pinterest

Акустические системы

В квартирах с открытой планировкой важно уменьшить шум и эхо. Перфорированные панели, текстильные модули или специальные звукопоглощающие плиты помогают сделать пространство более комфортным и тихим.

Кухня с акустическим потолком / Фото из открытых источников

Натяжные потолки остаются практичным вариантом, если нужен быстрый монтаж, защита от протеканий или бюджетное решение.

Но если вы хотите более стильный и выразительный интерьер, современные альтернативы открывают больше возможностей. Главное – учитывать высоту комнаты: в помещениях с низкими потолками не стоит делать громоздкие конструкции, чтобы пространство не казалось еще меньше.

Почему потолок – самая важная "стена" в вашем доме и как сделать его особенным?

Дизайнер Тинека Триггс считает, что потолок часто недооценен, хотя именно он может кардинально изменить атмосферу комнаты. Это "пятая плоскость" пространства, которая формирует настроение, свет и интимность. Об этом пишет Homes and gardens.

Обои на потолке

Это смелое решение, которое добавляет характера и динамики. Например, обои с завихрениями или мраморным эффектом могут сделать небольшую комнату захватывающей и живой.

Краска

Не обязательно делать яркий потолок, иногда сдержанность имеет роскошный вид. Сочетание цвета стен и потолка создает уют, а темные оттенки добавляют легкую драматичность.

Декоративная роспись

Потолок можно превратить в настоящее полотно. Например, глубокий синий цвет с золотыми деталями или зеленые мотивы с листовым золочением создают уникальный и элегантный эффект без перегрузки комнаты.

