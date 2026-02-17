Главная разница между американскими и европейскими кухнями – в размере и подходе к использованию пространства. Об этом пишет House Digest.

Какие различия между американскими и европейскими кухнями?

Европейские кухни ориентированы прежде всего на практичность. Здесь рационально используют каждый квадратный сантиметр, а главный акцент делают на эффективности, а не на зоне для собраний.

Техника обычно выше и уже, часто встроена в мебель. Шкафы достигают потолка, имеют лаконичный вид с плоскими фасадами, без лишнего декора и заметных ручек. Пространство организовано так, чтобы обеспечить максимум хранения при минимальной площади.

Американские кухни, наоборот, просторные и открытые. Они часто совмещены с гостиной или столовой и служат местом для общения. Здесь широкие проходы, большие кухонные острова и массивная техника – например, холодильники с французскими дверцами или большие плиты. Шкафы выполняют не только практическую, но и декоративную функцию – с выразительной фурнитурой и современным дизайном.

Итак, если для вас важно максимально сэкономить пространство и получить функциональный минимализм – лучше выбрать европейский вариант. Если же вы цените пространство, комфорт и возможность собираться на кухне с семьей или друзьями, тогда вам больше подойдет американская планировка.

Что в моде в 2026 году – открытые или закрытые планировки кухни?

Кухни с открытой планировкой долгое время считались идеальными – пространство, свет, общение в одной комнате. Однако сегодня такой формат не всегда удобен для ежедневной жизни: шум, беспорядок и сочетание работы, отдыха и готовки в одном месте могут создавать дискомфорт. Об этом пишет Ideal Home.

В 2026 году набирает популярность формат "частично разделенной" планировки (broken plan). Это компромисс: помещение остается открытым, но появляются условные границы между зонами – барная стойка, перегородки, полки или разное напольное покрытие. Такой подход позволяет сохранить ощущение пространства, но сделать кухню более функциональной, тише и организованнее.

В 2026 году популярными будут кухни "частично разделенной" планировки / Фото David Land

Чем отличаются ванные комнаты в Европе и США?