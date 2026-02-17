Главная разница между американскими и европейскими кухнями – в размере и подходе к использованию пространства. Об этом пишет House Digest.
Какие различия между американскими и европейскими кухнями?
Европейские кухни ориентированы прежде всего на практичность. Здесь рационально используют каждый квадратный сантиметр, а главный акцент делают на эффективности, а не на зоне для собраний.
Техника обычно выше и уже, часто встроена в мебель. Шкафы достигают потолка, имеют лаконичный вид с плоскими фасадами, без лишнего декора и заметных ручек. Пространство организовано так, чтобы обеспечить максимум хранения при минимальной площади.
Американские кухни, наоборот, просторные и открытые. Они часто совмещены с гостиной или столовой и служат местом для общения. Здесь широкие проходы, большие кухонные острова и массивная техника – например, холодильники с французскими дверцами или большие плиты. Шкафы выполняют не только практическую, но и декоративную функцию – с выразительной фурнитурой и современным дизайном.
Итак, если для вас важно максимально сэкономить пространство и получить функциональный минимализм – лучше выбрать европейский вариант. Если же вы цените пространство, комфорт и возможность собираться на кухне с семьей или друзьями, тогда вам больше подойдет американская планировка.
Что в моде в 2026 году – открытые или закрытые планировки кухни?
Кухни с открытой планировкой долгое время считались идеальными – пространство, свет, общение в одной комнате. Однако сегодня такой формат не всегда удобен для ежедневной жизни: шум, беспорядок и сочетание работы, отдыха и готовки в одном месте могут создавать дискомфорт. Об этом пишет Ideal Home.
В 2026 году набирает популярность формат "частично разделенной" планировки (broken plan). Это компромисс: помещение остается открытым, но появляются условные границы между зонами – барная стойка, перегородки, полки или разное напольное покрытие. Такой подход позволяет сохранить ощущение пространства, но сделать кухню более функциональной, тише и организованнее.
В 2026 году популярными будут кухни "частично разделенной" планировки / Фото David Land
Чем отличаются ванные комнаты в Европе и США?
Ванные комнаты являются важной частью дома. Часто кажется, что все они одинаковы.
На самом деле между ванными в США и Европе есть заметные различия.
Во многих европейских странах ванные комнаты полностью гидроизолируют, а душевую зону часто не отделяют стеклом или перегородками. Слив может быть просто в полу, что позволяет легко мыть всю комнату водой. Также в Европе очень распространены ручные душевые лейки, которыми удобно пользоваться и для уборки. Еще одно отличие – подогреватели для полотенец. В Британии и других странах Европы это стандарт, тогда как в США – дополнительная опция.
Существенно различаются и унитазы. В США они в основном напольные и стандартной формы. В Европе выбор шире: есть подвесные модели со скрытым бачком, различные формы чаши, а туалет часто расположен в отдельной комнате. Также в Европе биде обычно является отдельным сантехническим прибором, тогда как в США чаще это насадка на унитаз.