Техника выполняет важную функцию на кухне, но это не значит, что она должна сразу бросаться в глаза. В идеале должен быть плавный переход от фурнитуры к шкафам и дальше – к бытовым приборам. Об этом пишет House Digest.
Какой тренд в бытовой технике скоро будет на всех кухнях?
Именно поэтому интегрированная техника становится трендом, на который все чаще ориентируются дизайнеры.
"Техника все меньше должна "заявлять о себе" и больше – сливаться с дизайном", – отмечает эксперт по интерьеру Дженни Раймолд.
Другие дизайнеры также подчеркивают: хотя отдельно стоящие приборы выглядят эффектно, иногда лучше выбрать лаконичность и бесшовность.
Главное – найти баланс между функциональностью и незаметностью. Приборы нужны для ежедневных дел, поэтому полностью прятать их не обязательно. Но и чрезмерно привлекать внимание они не должны. Это непросто, однако именно такие решения все чаще ассоциируются с современными "люксовыми" кухнями.
Интегрированная техника – один из трендов в дизайне кухонь 2026 года / Фото Pinterest
Как создать целостный дизайн с техникой?
Если вы делаете ремонт, то возможностей для того, чтобы интегрировать технику в общий интерьер кухни больше. Встроенная техника – отличное решение. Она остается доступной, но одновременно имеет аккуратный вид. Можно установить микроволновую печь в выдвижном ящике или встроенную духовку в колонне. Холодильник глубины шкафа можно замаскировать панелями под фасады кухни. Популярны также так называемые "гаражи для техники" – ниши с подъемными дверцами, где прячутся приборы на столешнице.
Если полного ремонта нет, тоже есть варианты. Главная цель – меньше беспорядка на столешницах. Технику, которой пользуетесь редко, лучше убрать в шкафы. Выбирайте модели в нейтральных цветах, которые сочетаются с другими элементами кухни. В крайнем случае можно:
- освободить место в шкафах для хранения приборов;
- замаскировать посудомоечную машину декоративной шторкой;
- спрятать розетки, прикрепив к ним небольшую декоративную панель или картину.
Даже небольшие изменения могут сделать кухню более целостной и гармоничной.
Какие еще тренды в кухонной технике будут господствовать в 2026 году?
Правильно подобранная техника может сделать дом не только красивее, но и удобнее. Дизайнеры назвали 7 главных трендов, которые станут популярными в следующем году. Об этом пишет Martha Stewart.
Техника под фасады
Холодильники и посудомойки больше не выделяются. Их "прячут" за панелями, чтобы интерьер имел целостный вид.
Отдельные зоны для напитков
Кофейные станции, мини-бары, винные холодильники и льдогенераторы становятся отдельными зонами – не только на кухне, но и в спальне или домашнем спортзале.
Системы фильтрации воды
Из-за заботы о здоровье люди чаще устанавливают фильтры – или для кухонного крана, или для всего дома.
Бек-кухни
Это отдельная "вспомогательная" кухня или большая кладовая, где можно спрятать беспорядок, мелкую технику и даже вторую мойку или духовку.
Инфракрасные сауны
Домашние сауны становятся популярными – их обустраивают в ванной, подвале или даже во дворе.
Плита как акцент
Плиты и вытяжки становятся дизайнерским элементом – в ярких цветах, необычных формах или с декоративными деталями.
Индукционные варочные поверхности
Они безопасны, легко моются и быстро нагреваются.
Чем заменить на кухня традиционные вытяжки?
Традиционные вытяжки надоедают. Они шумят, требуют постоянного ухода и портят визуальную картинку кухни.
Именно поэтому в Европе их уже начали заменять на вытяжки с выносным мотором и централизованные вентиляционные системы, которые обеспечивают тихую работу, лучшую мощность и эстетический вид.