В современных квартирах и домах все чаще выбирают более тихие и эстетичные системы. Об этом пишет "Радио Трек"

Почему обычные вытяжки выходят из моды?

Шум

В квартирах с открытой планировкой кухня совмещена с гостиной. И когда работает вытяжка, ее гул мешает разговорам, телевизору и отдыху.

Постоянный уход

Жировые фильтры быстро забиваются, угольные нужно регулярно менять. Если этого не делать – эффективность работы вытяжки падает, а шум растет. К тому же внутри скапливается липкий налет.

Внешний вид

Массивная конструкция над плитой не всегда вписывается в современный минималистичный интерьер.

Чем заменить традиционные вытяжки?

Вытяжка с выносным мотором

Над плитой остается лишь аккуратная панель для забора воздуха, а сам двигатель устанавливают подальше – например: в кладовке или техническом помещении на чердаке на лоджии в вентиляционной шахте или на крыше частного дома. Управление при этом остается на кухне.

Преимущества такого решения:

Тишина – основной шум – вне жилой зоны.

Лучшая мощность – система эффективнее удаляет пар и запахи.

Меньше вибраций – оборудование служит дольше.

Опрятный вид кухни – без громоздкой конструкции над плитой.

Еще более современный вариант – централизованная вентиляция.

В современных домах в Северной Европе часто устанавливают централизованную вентиляцию с рекуперацией тепла. Это означает, что воздух в доме постоянно обновляется автоматически, а кухня имеет отдельный канал для активного отвода пара и запахов. В результате:

над плитой нет шумной вытяжки с мотором;

запахи и влага контролируются постоянно, а не только во время приготовления пищи;

зимой тепло сохраняется, потому что система возвращает часть тепловой энергии обратно в помещение.

В таких системах над варочной поверхностью может быть только тихая декоративная панель-заборник без собственного двигателя.

Замените традиционные вытяжки на более современные варианты / Фото Pexels

Как легко почистить вытяжку и вентиляцию на кухне?

Чтобы вытяжка работала эффективно и не собирала жир, ее нужно чистить раз в месяц (если вы готовите часто) или раз в три месяца, если готовите редко. Об этом пишет Martha Stewart.

Выключите вытяжку и снимите фильтры и решетки.

Отсоедините устройство от сети.

Снимите жировые и угольные фильтры и очистите лопасти вентилятора влажной тканью с мягким моющим средством.

Протрите внешнюю поверхность.

Используйте мягкую ткань и теплую воду с несколькими каплями мыла.

Для сильного загрязнения можно сделать пасту из соды и воды или попробовать раствор из уксуса.

Протирайте по направлению текстуры поверхности, чтобы не оставить царапин.

Замочите фильтры и решетки.

Снимите их и замочите в теплой мыльной воде, чтобы удалить жир и загрязнения.

Затем тщательно сполосните и установите обратно.

При необходимости дополнительно почистите фильтры.

Для сильных загрязнений используйте мягкую щетку для антипригарной посуды и щадящее моющее средство.

Не используйте абразивные губки или жесткие щетки на нержавейке или дереве.

Нужен ли плинтус в современном интерьере?

Раньше плинтус был обязательным – он скрывал стыки пола со стенами и неровности после ремонта. Сегодня многие украинцы отказываются от него в пользу минимализма и легкого ухода. Современные альтернативы охватывают: